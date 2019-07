POLIZIA PENITENZIARIA, RICCARDI (M5S): CON INCREMENTO ORGANICI AUMENTIAMO SICUREZZA CARCERI. 115 IN LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2019 – “Con l’assunzione di 1162 nuovi agenti di polizia penitenziaria il governo del Cambiamento dà una risposta seria al problema della carenza negli organici delle carceri. Saranno operativi già dal 31 luglio e 115 di questi saranno assunti il Lombardia. Inoltre, a breve in tutta Italia ne verranno assunti altri 1300. Sono numeri veramente importanti per la sicurezza dei detenuti e dei dipendenti”.

Lo afferma in una nota la senatrice lombarda del MoVimento 5 Stelle Alessandra Riccardi, componente della commissione Giustizia del Senato.

Redazione