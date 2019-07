MILANO, ON. MORELLI (LEGA): URGE CENSIMENTO CAMPI ROM, PARTIAMO DA VIA MARTIRANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2019 – La circolare del Viminale, che prevede un censimento sui campi nomadi presenti in Italia in due settimane, è urgente e necessaria a Milano. Non sappiamo esattamente quanti siano i ritrovi abusivi nella nostra città, ma conosciamo benissimo le lamentele dei residenti nelle periferie di Milano nei campi autorizzati dal Comune. Chiederemo di partire da via Martirano, in cui siamo stati aggrediti perché abbiamo documentato che il villaggio “migliore d’Europa” è in realtà una latrina: abbiamo trovato le prove di accampamenti abusivi, bivacchi e business illegali”.

Così in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

“Inoltre non dimentichiamo quanto sia importante fare chiarezza sulle occupazioni abusive, di cui scopriamo l’esistenza in città solo attraverso le cronache: continueremo a farci sentire in Comune per chiedere all’amministrazione di tutelare soprattutto i bambini, che non possono vivere nel degrado”, conclude Morelli.

Redazione