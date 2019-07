Rozzano. Carne mal conservata, chiusa una macelleria

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 16 luglio 2019 – Chiusa una macelleria cittadina a seguito di ispezione effettuata questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, congiuntamente ai referenti di ATS Città Metropolitana, ai Carabinieri della Tenenza di Rozzano e alla Polizia Locale.

I militari e gli esperti dei servizi veterinari di ATS hanno riscontrato nel locale gravi carenze igieniche e strutturali. Cinquanta chilogrammi di carne sono stati sequestrati e distrutti perché non garantivano l’idoneità al consumo, mancava la tracciabilità sugli alimenti esposti e non erano presenti le regolari etichette sui prodotti cucinati.

I tecnici di ATS hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale ed elevato sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Il locale rimarrà chiuso fino al ripristino delle idonee condizioni igieniche sanitarie, verificate dagli organi preposti. La polizia locale inoltre ha riscontrato la mancata esposizione dei prezzi e la regolare etichettatura, mancante su alcuni prodotti alimentari. E’ stata fatta la comunicazione all’ispettorato provinciale per la mancata comunicazione relativa alle telecamere di sicurezza presenti nel negozio.

“Desideriamo ringraziare i Carabinieri e la nostra Polizia Locale, che insieme ai Nas ed ai tecnici di ATS hanno svolto egregiamente e con grande professionalità questa brillante operazione – commentano il sindaco Gianni Ferretti e il suo vice Cristina Perazzolo. La salute dei nostri cittadini è molto importante come il rispetto delle regole di chi conduce attività commerciali. La collaborazione sinergica tra le diverse istituzioni presenti sul territorio produce ottimi risultati.”

V. A.