AUTONOMIA, VICEPRESIDENTE SALA: CI CONSENTIREBBE DI SPENDERE MEGLIO NOSTRE RISORSE, E’ SINONIMO DI RAZIONALIZZAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2019 – “Il Ministro del Mezzogiorno, Barbara

Lezzi, dice che le proposte di Lombardia e Veneto sull’autonomia

sono impraticabili? Da lombardo dico che bisognerebbe spiegarlo

ai quasi 3 milioni di cittadini che hanno votato si’ al

referendum del 2017. L’autonomia non sottrae nulla al Sud, ma

razionalizza e permette a chi e’ piu’ virtuoso di poter spendere

meglio i propri soldi. Senza autonomia anche il nord

rischierebbe di essere trascinato verso il basso e ne

risentirebbe tutto il Paese. Spero che il premier Conte capisca

le ragioni della proposta della Lombardia e agisca di

conseguenza come ha detto il presidente Fontana”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia e

assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e

Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, commentando

le dichiarazioni di Barbara Lezzi.

“Con l’autonomia, la Lombardia potrebbe accelerare la richiesta

fatta allo Stato centrale di istituire la figura del ricercatore

d’impresa senza che sia Roma a farlo con i suoi tempi, spesso

infinitamente lunghi. E poi con l’autonomia – ha aggiunto Sala

dopo aver letto i numeri della ricerca di Assolombarda in

collaborazione con il Politecnico di Milano che vede la

Lombardia primeggiare in Italia per numero di start up ad alta

intensita’ di conoscenza (dal 2009 al 2017, infatti, sono 20.000

le nuove realta’ imprenditoriali nate in Regione Lombardia, quasi

il 23% del totale nazionale) – potremmo trattare con l’Unione

Europea per avere piu’ fondi, fondamentali per la crescita e lo

sviluppo del nostro tessuto economico”.

Redazione