CENSIMENTO ROM: ROZZA (PD) A DE CORATO, “NON RISOLVONO I PROBLEMI, LA REGIONE STANZI LE RISORSE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2019 – “I censimenti servono a fare i titoli dei giornali ma non a risolvere i problemi”: così la consigliera regionale Carmela Rozza commenta a caldo la nota dell’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato in merito al censimento dei Rom in Lombardia. La stessa Rozza, quando fu discussa in Consiglio regionale la mozione di cui parla l’assessore e da cui parte la rilevazione, tentò di modificare il testo impegnando la Regione a mettere a disposizione dei comuni le risorse necessarie per porre in atto il superamento dei campi. La maggioranza non sentì ragioni.

“Ho già dato disposizioni ai nostri uffici di fare richiesta dei dati in possesso dell’assessore, che saranno un buon punto di partenza per calcolare le risorse necessarie a superare i campi e ad attuare le necessarie politiche di inclusione – continua la consigliera del Pd -. Risorse che torneremo a chiedere alla giunta regionale, perché li stanzi in favore dei comuni, a meno che De Corato non intenda limitarsi a un censimento su base etnica da sbandierare all’occorrenza, peraltro con dati in molti casi già noti.”

Redazione