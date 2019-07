Ceriano – La Pro loco con Babbo Natale a luglio conquista tutti

Successo per la festa tra buona cucina e solidarietà

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 luglio 2019 – Sono arrivati in tanti, anche da diversi paesi del circondario per incontrare il Babbo Natale fuori stagione visto sui manifesti che annunciavano la tradizionale Festa della Pro Loco, che lo scorso fine settimana ha riempito il Giardinone.

Tre serate all’insegna della buona cucina, con piatti di qualità, a base di pesce e di carne, accompagnati da un fine pasto speciale, il panettone con la crema di mascarpone, che ha stupito e conquistato tutti, davanti al manichino di Babbo Natale che accoglieva i visitatori. La festa si è aperta con la serata dedicata all’Associazione famiglie LND Onlus, per la ricerca e la cura degli affetti di sindrome di Leisch-Nyhan e il tributo a Vasco proposto dalle Zero Deviazioni, che ha fatto registrare un pienone. Poi sabato e domenica ancora musica dal vivo ad accompagnare gli ottimi piatti proposti dalla cucina. “La grande soddisfazione è vedere tanti giovani che si avvicinano alla Pro Loco e iniziano a collaborare con queste feste per poi restare legati alle nostre iniziative e magari un giorno garantire la continuità alla nostra associazione” -commenta il presidente della Pro Loco, Gianmario Longoni, contento dell’ottimo esito della festa. “E’ stato un bel successo, sono stati apprezzati sia il programma che il menù e come sempre dobbiamo ringraziare la Pro Loco per l’ottima organizzazione e per il grande impegno dei volontari e per la capacità di coinvolgere anche i ragazzi” -commenta l’assessore Romana Campi, reclutata per l’occasione in cucina. “Ora -prosegue Longoni – ci fermiamo un attimo ma stiamo già pensando ai prossimi appuntamenti, a cominciare dalla festa dei cortili in programma la prima domenica di ottobre. Ma stiamo lavorando anche alla preparazione di un seminario di teatro, che possa avvicinare tante persone a questa forma d’arte, attraverso una serie di lezioni durante l’anno, per arrivare poi ad un saggio a fine stagione”. Ma -suggerisce il presidente Longoni – la vera domanda da porsi è: se alla festa di luglio c’erano Babbo Natale e il panettone, cosa staranno pensando in Pro Loco per l’appuntamento di metà dicembre con “Aspettando Natale”?

Redazione