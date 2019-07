Cesano Boscone. È online il nuovo portale del Comune

Il sito istituzionale è stato completamente riprogettato e da oggi si presenta più facile da usare, anche da dispositivi portatili. Nella sezione “Servizi online” è possibile sbrigare pratiche senza doversi più recare agli sportelli. Inoltre, la nuova app Municipium consente di ricevere tutti gli aggiornamenti sugli eventi e di segnalare i disservizi

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 17 luglio 2019 – Dopo essere stato completamente riprogettato, da oggi il portale web del Comune www.comune.cesano-boscone.mi.it si presenta ai suoi utenti rinnovato e organizzato in aree tematiche, così da rendere più facili la navigazione il reperimento di informazioni, oltre a dare la possibilità di utilizzare i servizi online.

“Si tratta di un ragguardevole passo in avanti – dichiara il sindaco Simone Negri – nell’agenda digitale locale. Non solo il sito è più moderno, fruibile da più dispositivi, in linea con le direttive nazionali, ma è stato pensato per rendere accessibili a cittadini e imprese sempre più servizi online, alcuni dei quali presenti per la prima volta, altri nei prossimi mesi. Credo molto anche nello sviluppo dell’app comunale, che permetterà ai cesanesi di scoprire eventi e opportunità, che spesso si perdono, grazie alla ricezione di notifiche sul cellulare. Andiamo nella direzione di un Comune più smart, moderno e vicino ai cittadini”.

Il nuovo sito è responsive – quindi le schermate si adattano ai dispositivi (smartphone, tablet, pc) sui quali viene visualizzato – e risponde anche alle esigenze di accessibilità: in alto a destra c’è la possibilità di selezionare varie opzioni a seconda delle necessità.

La homepage del sito si presenta con: un’intestazione e un piè di pagina, in cui sono riportati i dati essenziali del Comune; una riga con le voci del menu principale, dove reperire informazioni sull’amministrazione politica, i contatti di tutti gli uffici e una sezione chiamata “Vivere a Cesano”; a seguire, la sezione delle news con le notizie principali e quella degli avvisi dagli uffici, in cui verranno pubblicati i concorsi, le possibilità di finanziamento, i nuovi servizi, le informazioni sulla viabilità ecc..

Infine, troviamo la sezione dei servizi online, il fiore all’occhiello del nuovo portale. Qui è possibile sbrigare alcune pratiche, senza più la necessità di recarsi agli sportelli. Si può: ricevere informazioni sulle attività e pubblicazioni legali del Comune su “Amministrazione trasparente” e sull’Albo pretorio; prenotare un appuntamento per la nuova carta di identità elettronica; consultare e pagare le multe; pagare la prenotazione di una sala comunale o dell’occupazione spazio pubblico e ancora la refezione scolastica. Tutti i pagamenti possono essere effettuati attraverso il sistema nazionale PagoPA.

Inoltre, online sono disponibili circa venti tipi di certificati, tra anagrafici e di stato civile, tutti con valore legale identico a quelli rilasciato allo sportello. I certificati emessi online non hanno costi di segreteria, al contrario di quelli emessi dagli sportelli “Risparmia tempo”. È anche disponibile un collegamento diretto con lo SUAP – Sportello per le unità produttive – della Camera di Commercio, che svolge tutta l’istruttoria delle pratiche su concessione del Comune di Cesano Boscone.

E se non si trova qualcosa? Si può utilizzare il motore di ricerca in alto a destra. Il progetto di innovazione, comunque, non si ferma: man mano, saranno resi disponibili altri servizi e pagamenti online.

Contestualmente al nuovo sito, è stata ideata la nuova app Municipium, che permette di ricevere aggiornamenti sulle iniziative, di avere a portata di mano i numeri e le informazioni di prima necessità e di segnalare immediatamente necessità o disservizi sul territorio. Municipium è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store, sia dall’Apple Store.

V.A.