ISSONE, ALER: ASSESSORE BOLOGNINI: AVANTI CON LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE DON MOSCOTTI

CONTRATTO FINANZIATO DA REGIONE CON 15 MILIONI E 870 MILA EURO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2019 – L’assessore regionale alle Politiche

sociali, abitative e disabilita’ Stefano Bolognini ha partecipato

ieri sera all’assemblea pubblica organizzata con

l’amministrazione comunale di Lissone e il presidente di Aler

Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, Giorgio Bonassoli,

per aggiornare i cittadini sullo stato di attuazione

dell’accordo di programma per il contratto di quartiere Don

Moscotti a Lissone (Mb).

CONTRATTO DI QUARTIERE – Regione Lombardia ha finanziato il

contratto con 15 milioni e 870 mila euro di cui circa 12 milioni

e 200 mila euro gia’ erogati al comune di Lissone e ad Aler

Varese Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, ai quali compete

l’attuazione concreta degli interventi. Complessivamente

verranno resi disponibili 158 nuovi alloggi: 126 completati

destinati a servizi abitativi pubblici (Sap) a cui se ne

aggiungono 20 disponibili da recupero edilizio e 12 da nuova

costruzione, grazie ad un ulteriore contributo finanziario di

Regione Lombardia.

“Tutti gli interventi – ha detto l’assessore Bolognini – sono

finalizzati al recupero edilizio degli immobili e ad azioni in

campo sociale nell’ottica del miglioramento della qualita’ della

vita del quartiere e con l’obiettivo di garantire ai cittadini

un contesto piu’ fruibile. Oltre ai nuovi alloggi si aggiungono

importanti opere come la riqualificazione del verde urbano,

l’impianto di teleriscaldamento in cogenerazione, il palazzetto

dello sport e il centro civico.

ASSEMBLEA PUBBLICA – Un momento di confronto e condivisione

importante per il quartiere, quello di ieri, nel corso del quale

sono stati illustrati la progettualita’ e lo stato di avanzamento

dei lavori che interessano l’area, in particolare la

riqualificazione dei fabbricati F4 e F5.

“Ho accolto con piacere l’invito dell’amministrazione comunale a

partecipare all’assemblea di oggi – ha dichiarato Bolognini –

sottolineando che l’attenzione di Regione Lombardia per Lissone

e’ costante fin dai primi mesi della legislatura: ricordo

infatti, che in occasione della demolizione del fabbricato F4,

avvenuta l’anno scorso, aveva partecipato anche il presidente

Attilio Fontana. Inoltre, l’intervento di riqualificazione

oggetto del contratto di quartiere vede un finanziamento

complessivo di Regione Lombardia di 15 milioni e 870 mila euro”.

Redazione