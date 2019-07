Milano Latin Festival. Ràfaga e Roberto Blades, il sound della tradizione

(mi-lorenteggio.com) Assago, 17 luglio 2019 – Non solo musica urbana e reggaeton al 5° Milano Latin Festival, ma spazio anche alle sonorità più tradizionali della grande musica latina. Si parte giovedì 18 luglio con il Grupo Ràfaga, “Los Reyes de la Cumbia”, la band argentina formata da ben undici elementi e nota per le hit “Una cerveza“, “Mentirosa“, “Maldito corazón“, “La luna y tu”. Un’altra new entry per l’edizione 2019 del Festival di Assago, che arriva direttamente dalle tappe spagnole del tour “Ràfaga: El regreso”, un nome che vuole celebrare il ritorno dello storico vocalist Ariel Puchetta (voce), che insieme a Raul “Richard” Rosales (chitarra), Juan Carlos “Coco” Fusco (basso), Omar Morel (batteria), Marcelo “Pollo” Rodríguez (congas), Mauricio Juarez (tastiera), Ulises Piñeyro (güiro), Damian Morel (tastiera), Edgardo David Chazarreta (bongo), German Damelio (prima tromba), Lautaro Norman Jordan Cariboni (seconda tromba), costituiscono la band più conosciuta di musica tropicale e latina a livello internazionale dal 1994, con migliaia di fan in tutto il mondo. Con 7 album pubblicati in 22 Paesi e oltre un milione di album venduti, il Grupo Ràfaga ha conquistato il doppio disco di platino in Spagna, il disco d’oro in Svezia, Svizzera e Romania e numerosi premi, tra cui due Gabbiano d’Oro al Festival Viña del Mar nel 2000 e 2001, quattro Premi Gardel per il Miglior Gruppo Tropicale dal 2000 al 2003 e un Premio Gardel per il Miglior Disco-Vuela nel 2005.

I biglietti per il concerto del Grupo Ràfaga sono ancora acquistabili in prevendita tramite i circuiti ufficiali MailTicket e TicketOne fino alle 12.00 del 18 luglio o direttamente alle casse del festival a partire dalle 18.30 del giorno stesso, al costo di 30€ per la prima fila e 20€ per la pista.

Venerdì 19 luglio, invece, sarà sin troppo facile lasciarsi conquistare dal cantautore di salsa panamense Roberto Blades, detto “El baby de la salsa”, interprete di brani di successo come “Ya No Regreso Contigo” e la storica “Lágrimas”. La carriera di Roberto Bellido de Luna (Blades) comincia negli Stati Uniti, dapprima a Miami nell’81 con l’Orquesta Inmensidad. Tra i passaggi più notevoli della sua biografia, la collaborazione con il manager Emilio Estefan jr; la vittoria del Grammy Award for best salsa album e il featuring con Gloria Estefan e Marc Anthony. Fratello del celebre Ruben Blades, cantautore, attore e anche politico fondatore del partito panamense “Papa Egorò”, Roberto ha iniziato a guardare con interesse al mondo musicale solo dopo aver abbandonato il suo sogno di entrare a far parte dell’US Air Force, nonostante i Blades fossero già figli d’arte con padre cantante colombiano e madre attrice e cantante cubana.

I costi dei biglietti per Roberto Blades sono di 20€ per la prima fila e 15€ per la pista. Come di consueto il Milano Latin Festival aprirà alle 18.30, mentre l’inizio del concerto è previsto per le 21.30. Tramite i circuiti ufficiali MailTicket e TicketOne si possono acquistare i biglietti per il concerto fino alle 12.00 del giorno stesso e poi in biglietteria dalle 18.30.