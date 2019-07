POST SISMA MANTOVA, VENERDI’ PRESIDENTE FONTANA A PEGOGNAGA, QUISTELLO E SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

PROTOCOLLO INTESA CON DIOCESI, INCONTRO CON SINDACI E CON IMPRESE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2019 – Il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, sara’ in visita dopodomani, venerdi’ 19 luglio,

nei territori del Mantovano colpiti dal sisma del 2012.

Il presidente, anche in qualita’ di Commissario delegato per

l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, sara’ dapprima a

Pegognaga, dove sottoscrivera’ l’addendum al Protocollo d’intesa

con la Diocesi di Mantova presso l’area in cui e’ stata posata la

prima pietra della nuova chiesa.

PEGOGNAGA – A questo primo momento (ore 9.30) oltre al

presidente Fontana saranno presenti anche Matteo Zilocchi,

sindaco di Pegognaga e don Libero Zilia, Vicario Generale

delegato della Diocesi di Mantova.

Alle 10 e’ in programma la riunione del Comitato di indirizzo dei

sindaci presso la Sala Civica del Municipio. La riunione e’

aperta al pubblico. Previsti gli interventi di Matteo Zilocchi,

Sindaco di Pegognaga, Beniamino Morselli, presidente della

Provincia di Mantova, Carolina Bellantoni, Prefetto di Mantova,

Alessandra Cappellari, Consigliere regionale e degli altri

sindaci partecipanti.

Al termine del momento di lavoro e’ prevista la firma, da parte

del Commissario delegato e presidente Regione Lombardia Attilio

Fontana, dell’ordinanza con cui si riduce il numero dei comuni

interessati alla ricostruzione e il suo intervento di chiusura.

Alle 11.30 circa seguira’ un ‘punto stampa’ con i giornalisti.

QUISTELLO – Il presidente Fontana raggiungera’ poi Quistello

(intorno alle 12.30) dove il sindaco Luca Malavasi lo

accompagnera’ a visitare la Chiesa Parrocchiale (cantiere

operativo) e all’incontro con il direttore ASST Raffaello

Stradoni davanti all’ex ospedale oggetto di finanziamento

regionale.

Dopo la visita alla Cantina Sociale di Quistello, il presidente

Fontana incontrera’ i bambini del Cres alla scuola primaria I.C.

Gorni dove sara’ organizzato un rinfresco con i piccoli, le loro

famiglie e la cittadinanza.

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE – Alle 15.30, a San Giacomo delle

Segnate, e’ convocato il Tavolo istituzionale con imprese,

stakeholders e rappresentanze del territorio presso Villa

Arrigona. Oltre al presidente Fontana e al Vice Segretario

Vicario della Regione Lombardia Attilio Superti, moderatore

dell’incontro, sara’ presente anche il sindaco Giuseppe Brandani

che portera’ il saluto della sua citta’ ai partecipanti.

APERTURE STRAORDINARIE LUOGHI SIMBOLO – In occasione della

visita del presidente nei territori del Mantovano colpiti dal

sisma, e per richiamare l’attenzione di turisti e visitatori sui

alcuni beni-simbolo presenti nei luoghi colpiti dal terremoto

del 2012 e ora ricostruiti, e’ prevista l’apertura straordinaria

gratuita di tre siti culturali:

– Torre dell’Orologio a Mantova, sabato 20/07/2019 e domenica

21/07/2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (orario continuato);

– Complesso monastico Polironiano a San Benedetto Po, sabato

20/07/2019 e domenica 21/07/2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e

dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

– Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Sermide e

Felonica, sabato 20/07/2019 dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

domenica 21/07/2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (ultima

entrata un’ora prima della chiusura).

RIEPILOGO ORARI E PROGRAMMA DELLA GIORNATA

– ore 9.45, sottoscrizione addendum protocollo d’intesa con la

Diocesi di Mantova, Pegognaga (via Battisti angolo piazza

Matteotti)

– ore 10.00, Municipio Pegognaga (Piazza Matteotti), Sala Civica

– ore 11.30 Punto stampa presso Municipio Pegognaga (Piazza

Matteotti), Sala Civica

– ore 12.30, visita Chiesa parrocchiale e ex ospedale (Via

Cesare Battisti, 67 – Quistello)

– ore 15.30, Tavolo istituzionale con imprese, stakeholders e

rappresentanze del territorio, Villa Arrigona (via Cantone, 195

– San Giacomo delle Segnate, loc. Arrigona)

Redazione