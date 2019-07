PRONTO SOCCORSO OSPEDALE ABBIATEGRASSO, ASSESSORE GALLERA: COMPETENZA REGIONALE NON SIGNIFICA VIOLARE NORMATIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2019. “Senza una deroga alle norme nazionali,

il Pronto soccorso di Abbiategrasso non puo’ essere riaperto.

Questo concetto e’ stato fatto proprio e condiviso dal Consiglio

regionale (con il voto favorevole anche del consigliere in

questione) attraverso il dispositivo della mozione approvata il

7 maggio scorso che ‘invita il presidente e la Giunta a

garantire la sicurezza dei pazienti con personale adeguato,

chiedendo la deroga al dm 70/2015”.

L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, risponde cosi’

alle dichiarazioni di un consigliere di opposizione in relazione

alla chiusura notturna del Pronto Soccorso di Abbiategrasso.

INUTILE SPACULARE SU CONTENUTO DI UNA LETTERA – “Capisco che al

consigliere convenga fingere di non sapere – sottolinea

l’assessore Gallera – ma almeno ‘saper leggere’ dovrebbe essere

una prerogativa essenziale per un rappresentante dei cittadini.

E’ inutile speculare sul contenuto di una lettera siglata dal

direttore generale del Ministero della Salute, le ‘funzioni

organizzative in capo alle Regioni’ non autorizzano nessuno alla

violazione delle leggi nazionali. Il consigliere se ne faccia

una ragione, noi rispettiamo le norme e la legalita’. Senza una

deroga, quindi, come affermato nettamente dall’Aula consiliare,

non si puo’ agire”.

LA LETTERA DELL’ASSESSORE AL MINISTRO – “Il 4 giugno –

sottolinea Gallera – ho scritto personalmente al ministro della

Salute Giulia Grillo, allegando la Mozione approvata e chiedendo

un riscontro. E’ questa la richiesta, fondamentale nella sua

chiarezza, a cui il ministro deve garantire una risposta”.

“Sarebbe il caso di considerare – conclude l’assessore – che i

cittadini di Abbiategrasso non meritano di essere costantemente

presi in giro con dichiarazioni strumentali e false promesse che

mettono a rischio la loro sicurezza e la credibilita’ delle

istituzioni. Invito dunque il consigliere a canalizzare le sue

energie per sollecitare il Ministero a garantire un adeguato

riscontro”.



V.A.