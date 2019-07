QUARTIERI. ASSEMBLEA PUBBLICA SUL PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE DI LORENTEGGIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2019 – Si terrà domani, giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 18, presso la scuola Rinascita di via Rosalba Carriera 12, l’assemblea pubblica per presentare l’avanzamento del programma di rigenerazione del quartiere di case popolari Lorenteggio.

Il piano prevede la demolizione e ricostruzione di alcuni edifici, la riqualificazione degli alloggi, l’efficientamento energetico della scuola di via Narcisi, l’edificazione della nuova biblioteca di via Odazio, la sistemazione di alcune strade e degli spazi a verde, l’apertura della sede del Laboratorio sociale che sarà il punto di riferimento in quartiere per gli inquilini.

All’assemblea interverranno, tra gli altri, l’assessore alla Casa e Lavori Pubblici Gabriele Rabaiotti, l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini e il presidente di Aler Milano Angelo Sala.

Redazione