TRIBIANO. 18ENNE NEOPATENTATA FINISCE IN CANALE LUNGO LA STRADA PER PAULLO

(mi-Lorenteggio.com) Tribiano, 17 luglio 2019 – Stanotte, intorno alle ore 00.30, lungo la via per Paullo, una 18enne, neopatentata, mentre era alla guida della sua vettura, ha perso il controllo del veicolo finendo nell’adiacente canale di irrigazioneribaltandosi. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la ragazza dall’abitacolo, molto spaventata e con alcune escoriazioni, affidandola alle cure del personale sanitario di un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano, che la ha trasportata in codice verde all’Ospedale di Melegnano.

Le operazioni di soccorso, sono, poi, proseguite con una gru dei Vigili del Fuoco che ha tolto l’auto dal canale, che, poi, con un carroattrezzi è stata portata in una vicina autorimessa.

V. A.