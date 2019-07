Buccinasco : nuovo campo in erba sintetica per il centro sportivo C.S.R.B. Campo Manzoni (500.000 euro)

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 19 luglio 2019. Come abbiamo promesso, stiamo realizzando diverse strutture importanti e strategiche per lo sviluppo dello sport a Buccinasco. Alla fine del mandato sarà stata impegnata una cifra pari a quasi 10 milioni di euro per : palazzetto sport, nuova palestra in via Liguria/Roma, due campi sintetici al top di gamma, ristrutturazione e messa a norma centro sportivo G. Scirea oltre che varie attrezzature nelle palestre e nei parchi pubblici per favorire l’attività sportiva gratuita, libera e all’aperto.

Si comincia con la prima gara pubblica (pubblicata su albo pretorio) per il campo in erba sintetica per il centro sportivo Manzoni gestito dal C.S.R.B., è in corso la gara, se tutto va bene a Marzo 2020 ci sarà la prima partita inaugurale.

E’ uno sforzo notevole ma necessario per chi, come noi, crede nello sport e nei valori fondamentali che regolano una società civile e solidale.

Oggi muoviamo il prima passo concreto nella giusta direzione.

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI