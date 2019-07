Dog Splash! Domenica 21 luglio a Pieve Porto Morone evento benefico contro l’abbandono estivo dei cani

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 18 luglio 2019 – LAV Oltrepò Pavese, in collaborazione con il “Villaggio vacanze per cani Bull & Pupe” e Pastorelli Pet&Green di Stradella, organizza la quarta edizione del DOG SPLASH SOLIDALE: regalando ore di divertimento ai propri cani, si aiuteranno i volontari a raccogliere fondi per il mantenimento degli animali abbandonati.

Il tema è più che mai attuale, le punte massime di animali abbandonati si registrano proprio nel periodo estivo (25-30%). Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. L’abbandono è un reato punito con l’arresto fino a un anno e multe fino a 10.000 euro.

A contrasto di questo drammatico fenomeno, LAV Oltrepò invita i proprietari a trascorrere un pomeriggio insieme ai propri cani, con tante attività da fare insieme! Saranno a disposizione dei partecipanti una piscina in cui rinfrescarsi e far nuotare i propri amici a quattro zampe e aree verdi recintate per correre e giocare in sicurezza. Durante la giornata inoltre mini-corso di relazione ed educazione cinofila di base e possibilità di cimentarsi in un divertente percorso di Agility Dog, con l’educatrice cinofila Giovanna Matassoni. Dalle 18 sarà offerto a tutti un fresco apericena 100% vegetale, a cura della food blogger Marika Bedeschi. Foto ricordo e omaggi per tutti.

L’appuntamento è per questa domenica, 21 luglio, presso la Cascina Ronchi, in località Casoni a Pieve Porto Morone, dalle ore 16 alle ore 19. Il contributo richiesto per la partecipazione sarà di €15 a persona (indipendentemente dal numero di cani “al seguito”). Prenotazione obbligatoria al 342-3532690 o lav.oltrepopavese@lav.it

Redazione