Pallavolo. Svelato il calendario della Superlega: ecco il percorso dell’Allianz Powervolley Milano

(mi-lorenteggio.com) SALSOMAGGIORE, 18 luglio 2019 – Tredici squadre, ventiquattro partite di regular season, quattro turni infrasettimanali e due giornate di riposo: il 75° campionato italiano di pallavolo maschile Superlega Credem Banca ha svelato il suo volto ed il cammino che attenderà l’Allianz Powervolley Milano nella stagione 2019-2020, in occasione de “La Prima Battuta”, presentazione ufficiale dei calendari, svoltasi nell’auditorium del Centro Congressi di Salsomaggiore Terme nell’ultimo giorno di Volley Mercato organizzato dalla Lega Pallavolo Seria A.

Tredici dunque le squadre iscritte al prossimo campionato che la formazione di coach Piazza dovrà affrontare nelle ventiquattro sfide di regular season della stagione, che prenderà ufficialmente il via il 20 ottobre per concludersi il 29 marzo. La nuova Powervolley, per le prossime tre stagioni sportive targata Allianz, riparte dunque con il botto: l’esordio stagionale avverrà in trasferta a Monza per il derby contro i brianzoli della Vero Volley. Nella cerimonia finale della tre giorni del Volley Mercato, alla presenza dei massimi dirigenti delle società di Superlega, Serie A2 e A3, sono stati infatti stilati i calendari ufficiali della nuova stagione che vedrà il club del presidente Lucio Fusaro impegnato in un cammino insidioso ma altresì entusiasmante. La competitività del campionato renderà ogni scontro ricco di sorprese e spettacolo, con l’Allianz Powervolley pronta ad affrontare il tour de force del mese di novembre con sei partite nell’arco di ventiquattro giorni: in serie Ravenna, Perugia, Trento, Modena, Sora e Vibo Valentia, tra la 3a e la 9a giornata, con il focus centrato sui confronti con i big match contro la formazione umbra, trentina e modenese. Dicembre accompagnerà al termine il girone d’andata con le ultime quattro giornata contro Padova, Piacenza, Latina e Verona per poi dare il via, subito dopo Natale, alla 1a giornata di ritorno nel Boxing Day del 26 dicembre. Due i turni di riposo per girone per ogni squadra: Milano si fermerà in occasione della 5a e della 18a.

Il 2020 si aprirà, invece, con la pausa per i tornei di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 (6-12 gennaio), con la Superlega che ritornerà protagonista il 16 gennaio con la 2a giornata di ritorno. Altro tour de force per Matteo Piano e compagni nel mese di febbraio con quattro gare in quattordici giorni (dalla 18a alla 21a), con il finale di stagione di marzo che regalerà emozioni con la chiusura della regular season il 29 marzo per poi aprire il sipario sui playoff scudetto che prenderanno il via il 1° aprile (gara 1 dei quarti) e si concluderanno il 12 maggio con l’eventuale gara 5 della finale scudetto. Tra le date da evidenziare in agenda per gli appassionati di volley a Milano la sfida all’Allianz Cloud ai campioni d’Italia e d’Europa di Civitanova alla 2a giornata, i confronti contro Trento e Modena a novembre e nel girone di ritorno la sfida contro Perugia a gennaio, mentre quarti di finale e final four di Coppa Italia si disputeranno rispettivamente il 22-23 gennaio ed il 22-23 febbraio.

«Il campionato italiano è da sempre il torneo più avvincente e competitivo del mondo – commenta il tecnico Roberto Piazza –. Non è retorica, ma un’analisi oggettiva dei roster delle squadre e dell’elevato tasso tecnico dei giocatori che caratterizzano la Superlega. Ogni gara che l’Allianz Powervolley Milano giocherà avrà la sua storia e le sue dinamiche e nessuna andrà sottovalutata. Scenderemo in campo con la voglia di fare del nostro meglio ed i nostri giocatori dovranno sapere che dovranno mettere sempre qualcosa in più degli avversari per portare a casa il risultato. Sarà un campionato avvincente che non vedo l’ora di disputare».

Di seguito il calendario completo ed il percorso dell’Allianz Powervolley Milano:

1a Giornata (Andata: 20-10-2019 | Ritorno: 26-12-2019): Vero Volley Monza – Allianz Powervolley Milano

2° Giornata (Andata: 27-10-2019 | Ritorno: 16-01-2020): Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova

3° Giornata (Andata: 03-11-2019 | Ritorno: 19-01-2020): Consar Ravenna – Allianz Powervolley Milano

4° Giornata (Andata: 10-11-2019 | Ritorno: 26-01-2020): Sir Safety Conad Perugia – Allianz Powervolley Milano

5° Giornata (Andata: 13-11-2019 | Ritorno: 02-02-2020): Riposo

6° Giornata (Andata: 17-11-2019 | Ritorno: 09-02-2020): Allianz Powervolley Milano – Itas Trentino

7° Giornata (Andata: 20-11-2019 | Ritorno: 12-02-2020): Allianz Powervolley Milano – Leo Shoes Modena

8° Giornata (Andata: 24-11-2019 | Ritorno: 16-02-2020): Globo BPF Sora – Allianz Powervolley Milano

9° Giornata (Andata: 27-11-2019 | Ritorno: 01-03-2020): Allianz Powervolley Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

10° Giornata (Andata: 01-12-2019 | Ritorno: 08-03-2020): Kioene Padova – Allianz Powervolley Milano

11° Giornata (Andata: 08-12-2019 | Ritorno: 15-03-2020): Allianz Powervolley Milano – Gas Sales Piacenza

12° Giornata (Andata: 15-12-2019 | Ritorno: 22-03-2020): Allianz Powervolley Milano – Top Volley Latina

13° Giornata (Andata: 22-12-2019 | Ritorno: 29-03-2020): Calzedonia Verona – Allianz Powervolley Milano

Redazione