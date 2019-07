Rho. APERTO IL NUOVO BLOCCO PARTO DELL’OSPEDALE

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 luglio 2019. Si informa che dal giorno 13 luglio è stata avviata l’attività presso il nuovo blocco parto del presidio di Rho e già nella giornata di sabato sono nati due bambini.

L’apertura del nuovo Blocco Parto è una tappa importante nella riorganizzazione dell’area materno-infantile dell’Ospedale di Rho e rappresenta uno dei primi tasselli, forse il più atteso, di un ampio progetto per qualificare la tipologia di servizi resi ai cittadini, valorizzando entrambi gli asset del sistema sanitario: l’assistenza per acuti, incluse diverse eccellenze, e l’assistenza territoriale, con la creazione di percorsi dedicati alla mamma ed al bambino.

La struttura contiene il Pronto soccorso ostetrico-ginecologico, con la postazione triage e la relativa sala di attesa; all’interno del blocco parto sono presenti 4 sale parto ed una sala operatoria dedicata ai tagli cesari. L’équipe dedicata al blocco parto è formata da 4 ostetriche, sempre presenti sulle 24 ore, e da un medico ostetrico ginecologo.

Sono garantiti tutti i servizi già attivi presso il Blocco Parto dell’Ospedale di Rho, come la partoanalgesia e la tecnica “skin to skin” (il bambino rimane con la mamma per due ore successive al parto)

La prima bambina, di nome Gemma, è nata sabato 13 luglio alle ore 18,20 all’interno del blocco parto mentre lunedì 15 luglio è nato Ciro, il primo bambino venuto alla luce con un taglio cesareo.

“L’obiettivo che l’ASST ha conseguito con le nuove sale parto, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e dotate di un elevato livello di confort, è la garanzia per la partoriente di un ambiente accogliente e rilassante che le consenta di gestire al meglio le ansie e le paure legate al travaglio, ma soprattutto di esprimere la gioia del parto” dichiara la Ramponi, Direttore Generale dell’ASST Rhodense.

“Anche il personale si è detto molto soddisfatto dei nuovi spazi, considerato che la qualità dell’assistenza alla nascita risultano fortemente condizionate dall’ambiente nel quale il parto si svolge – dichiara il dott. Frigerio, Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia di Rho – Un reparto più moderno, oltre alla professionalità, sono aspetti che condizionano la percezione, il vissuto, i comportamenti e di conseguenza l’evoluzione di tutto il percorso della neo-mamma e la sua permanenza in ospedale.”

V.A.