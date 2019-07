Rifiuti. Pase (Lega): “Usare la frazione non riciclabile della differenziata nei cementifici per produrre energia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio – Più attenzione all’ambiente anche nel campo della produzione di cemento. Questo il principio alla base della proposta fatta all’Assessorato regionale all’Ambiente dal consigliere Riccardo Pase, Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile al Pirellone, in vista della stesura delle Linee Guida del prossimo Piano Regionale dei Rifiuti “La proposta su cui abbiamo lavorato – spiega Pase – prevede di aumentare la percentuale di utilizzo di combustibile solido secondario (CSS) nei cementifici, che oggi si aggira intorno al 10% contro una media europea che arriva fino al 50%, al fine di minimizzare gli utilizzi di pet coke. Quest’ultimo, è il residuo della lavorazione del petrolio che l’Italia importa per diversi milioni di tonnellate dal Sud America, con evidenti criticità ambientali e di sostenibilità. In parole povere, si tratta di utilizzare in buona parte la frazione non riciclabile della raccolta differenziata a seguito dei processi di selezione che, attraverso un ulteriore processo di raffinazione, viene resa idonea al recupero energetico nei cementifici secondo le caratteristiche previste dalle normative europee e nazionali. Ne deriva, quindi, la creazione di un modello virtuoso di economia circolare nel territorio stesso, che permette di ridurre gli attuali conferimenti presso i cementifici esteri, forieri di costi aggiuntivi che, alla fine, ricadono sui cittadini lombardi. Mi auguro – conclude Pase – che tale proposta possa trovare accoglimento all’interno delle Linee Guida del prossimo Piano Rifiuti Regionale insieme ad altre proposte atte a chiudere il ciclo dei rifiuti in modo da poter arrivare ad eliminare completamente il conferimento in discarica di parte dei rifiuti urbani anche a seguito di lavorazione ”.

Correlati