SISMA MANTOVA, FONTANA HA FIRMATO UNA NUOVA ORDINANZA

UN FINANZIAMENTO DI CIRCA 3 MILIONI DI EURO PER 15 PROGETTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2019. Il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, in qualita’ di Commissario delegato per

l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato una

nuova ordinanza, pubblicata sul Burl oggi, giovedi’ 18 luglio, a

favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal

sisma del 2012.

CHIUSA LA PRE-ISTRUTTORIA – L’Ordinanza n.497 sancisce la

chiusura della pre-istruttoria di ammissibilita’ delle istanze

pervenute sull’Ordinanza n.400, per la riparazione, il

ripristino o la ricostruzione di edifici a esclusivo uso

abitativo con domicilio continuativo, in uso nei giorni

dell’evento sismico, dal 22 al 29 maggio 2012 e, a causa del

sisma, danneggiati e resi inagibili.

I PROGETTI AMMESSI – Sono 15 i progetti ammessi al successivo

iter istruttorio, in capo alle Amministrazioni Comunali, che

beneficeranno di un finanziamento pari al 100 per cento del

contributo richiesto, che ammonta indicativamente a 3.000.000 di

euro complessivi.

I COMUNI – Di seguito i Comuni interessati e, per ciascuno, il

numero dei progetti ammessi:

– Gonzaga, 3 progetti

– Borgo Mantovano (Pieve di Coriano), 1 progetto

– Quistello, 4 progetti

– Moglia, 3 progetti

– Magnacavallo, 1 progetto

– Schivenoglia, 1 progetto

– Pegognaga, 1 progetto

– San Benedetto Po, 1 progetto.



V.A.