20-21 luglio: EL ALFA e LOS 4 al #MLF

Il 20 luglio 2019 in concerto al Milano Latin Festival arriva l’artista dominicano El Alfa, vincitore del premio “Artista Urbano dell’anno” ai Premios Soberano 2019, che ha collaborato con Anuel AA, Bad Bunny e Nicky Jam e recentemente ha lanciato il singolo “Mi Mami” Ft. Cardi B.

Emanuel Herrera Batista, meglio noto come “El Alfa”, nato il 18 dicembre 1990 a Haina, nella Repubblica Dominicana, è un artista urbano conosciuto dal pubblico come il più influente del genere dembow di tutti i tempi. Deve la notorietà a successi come “Coche Bomba”, “Muevete Jevi” e “Tarzan” ed ha al suo attivo oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, cosa che lo rende uno degli artisti più visti sulla piattaforma digitale nel suo genere. Oltre ad essere un interprete del genere dembow, è anche un grande innovatore di suoni musicali, come si può notare in ognuna delle produzioni a cui prende parte. Si è esibito in importanti location, tra cui il Madison Square Garden di New York, invitato dalla famosa emittente televisiva “La Mega NYC”. Al di là della sua vita artistica, El Alfa è conosciuto anche per la sua attività sociale, poiché opera attivamente nei quartieri della parte occidentale del paese in cui è nato, dando lezioni di autostima e distribuendo giocattoli, materiale scolastico e sportivo alle persone di basso reddito.

Info & Biglietti El Alfa: Apertura Festival ore 18.30 – Inizio Concerto ore 21.30. Biglietti: PRIMA FILA 25€: posto unico in piedi davanti al Palco; PISTA 20€: Posto unico in piedi. La prevendita termina alle ore 12.00 il giorno del concerto. Biglietti in cassa dalle 18.30 del giorno del concerto. Si ricorda che MailTicket e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO da MailTicket o TicketOne NON è AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti potrà comportare.

Los 4 e la Musica Cubana Urbana

I Los 4 si sono fatti conoscere in tutto il mondo con il loro progetto musicale di Musica Cubana Urbana, per il loro stile e l’originale mix di reggaeton e timba. Originari dell’Havana, conosciuti anche come “Los Salvajes” e “Los Intocables”, cambiarono varie volte nomi dopo la fuga a Miami del loro ex leader Eddy K. Dopo la fuoriuscita “americana” di Eddy, Los 4 ottennero immediatamente molto successo, in pochi mesi raggiunsero rapidamente la vetta delle classifiche radio e di gradimento dei giovani cubani e dei numerosi stranieri che affollano l’isola. Ottennero il riconoscimento del Ministero Nazionale della Cultura Cubana e l’appoggio dell’agenzia artistica cubana Benny More, vinsero molti premi di popolarità nelle radio e tv cubane e realizzarono moltissime registrazioni e collaborazioni con Jacob Forever di Gente De Zona, El Micha e Yulien Oviedo. Attualmente il gruppo è composto da Jorge Junior (director y rapero), Dayrán Perdomo (vocalist), Batule DJ (produzione), Hugo (piano), Dayron (percussioni) e Yosvany (vocalista e corista). Grazie alla loro nuova immagine e al concetto musicale, la gioventù cubana li identificò come il nuovo gruppo giovane del Cubatón.

Info & Biglietti Los 4: Apertura Festival ore 18.30 – Inizio Concerto ore 21.30. Biglietti PRIMA FILA 20€: posto unico in piedi davanti al Palco; PISTA 15€: Posto unico in piedi. La prevendita termina alle ore 12.00 il giorno del concerto. Biglietti in cassa dalle 18.30 del giorno del concerto. Si ricorda che MailTicket e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO da MailTicket o TicketOne NON è AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti potrà comportare.

Redazione