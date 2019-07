BORSELLINO, ASSESSORE DE CORATO DEPONE MAZZO DI FIORI AL CIPPO COMMEMORATIVO A MILANO

Milano, 19 lug) L’assessore regionale alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De

Corato ha reso omaggio, questa mattina, alla memoria del giudice

Paolo Borsellino e degli agenti della scorta Claudio Traino,

Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Emanuela

Loi, in occasione del ventisettesimo anniversario della strage

di via d’Amelio.

De Corato ha deposto un mazzo di fiori a Milano al cippo

commemorativo nei giardini di via Benedetto Marcello realizzato

in ricordo di Borsellino, Falcone e moglie e delle loro scorte.

EROI DA NON DIMENTICARE MAI – “Questi eroi – ha dichiarato

l’assessore -, che sacrificarono la loro vita per la giustizia,

non devono essere mai dimenticati”.