On. Morelli (Lega) – “M5, tra cavilli e clausole Sala rischia di far perdere il treno a Milano”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2019 – “Dopo la lettera inviata ai milanesi, nella quale il Sindaco Sala ha lanciato il suo manifesto per le prossime elezioni del 2021, la metropolitana subisce incidenti e arresti. Malgrado l’aumento del biglietto a 2 euro ci sono nuovi problemi per la M1 e ancora una volta, nel tentativo di apparire come il ‘Re Sole’, l’accordo definitivo tra i comuni per l’M5 sta pericolosamente slittando di settimana in settimana. La Lega ha scommesso su questa grande infrastruttura facendo approvare dal Parlamento un investimento da 900 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, mentre il Comune di Milano impiegherà 36 milioni di euro: non possiamo non stigmatizzare un comportamento così gravemente irresponsabile. Stiamo parlando di un’opera talmente prioritaria per la città che dovrebbe vederci uniti e non divisi per avere il titolo del giornale o la possibilità di fare qualche letterina”.

Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

