Corsico. Incendio doloso nella notte in via Curiel al bar Erika

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 20 luglio 2019 – Nuova vicissitudine negativa per l’ex bar Sergio di via Curiel a Corsico. Nella notte, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, sono intervenuti in via Curiel al Bar Erika, in passato chiuso diverse volte per motivi di ordine pubblico, in quanto frequentato da pregiudicati, per un incendio all’interno del locale. Una volta giunti sul posto i pompieri hanno circoscritto rapidamente le fiamme impendendo che il fuoco coinvolgesse l’intera struttura e i negozi vicini. Nel corso dell’intervento le vetrate della vetrine sono andate distrutte, provocando forti rumori, che hanno svegliato alcuni residenti.

Una volta domato, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto sul retro del locale una tanica, che si ipotizza sia stata usata da ignoti per portare il liquido infiammabile per innescare le fiamme. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Corsico per risalire agli autori dell’atto. Al momento il locale è inagibile.

V. a.