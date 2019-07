Lissone. Laboratorio Sociale A Testa Alta – «Festa d’estate» nei giardini di via Botticelli

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 20 luglio 2019 – Una merenda insieme, una lettura animata per bambini, una partita a scacchi in cui sfidarsi a colpi di mosse e contromosse.

Il Laboratorio Sociale di quartiere «A testa alta» promuove per giovedì 25 luglio a partire dalle 16.30 la “Festa d’estate”, organizzata nei giardini pubblici di via Botticelli-viale Martiri della Libertà nell’ambito delle iniziative che coinvolgono il quartiere per favorire la socialità e la nascita di reciproche relazioni fiduciarie.

L’evento rientra fra le proposte che il Settore Politiche Sociali del Comune di Lissone ha inserito all’interno del progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Fondo Sociale Europeo dedicato ai Laboratori Sociali di Quartiere. Il Comune di Lissone è il soggetto capofila del partenariato composto da ALER, Spazio Giovani, La Grande Casa, Azalea, Mestieri Lombardia, CS&L, e SIS imprese sociali e che ha sede presso il Centro Sociale Botticelli. Ad essere coinvolti nel progetto sono i residenti del quartiere compreso fra le vie Botticelli, Murri, Canova e Nenni.

Dopo il lavoro iniziale di “mappatura” del quartiere realizzato con un momento di inaugurazione pubblica dello sportello informativo aperto presso i locali del Centro Botticelli – avvenuto nell’autunno 2018 – i momenti informali di presentazione realizzati dagli operatori direttamente nei cortili dei condomini e bussando porta a porta, ora il progetto è entrato nel vivo.

Lo sportello aperto nel Centro Botticelli è diventato un punto di riferimento sul territorio per la cittadinanza e per i promotori del progetto: occupandosi di ascolto, orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio per persone che attraversano un momento di difficoltà lavorativa, economica o abitativa, anche con attività di assistenza all’inserimento delle domande per l’assegnazione dei SAP – Servizi abitativi pubblici (casa popolare).

Sono già stati avviati 3 percorsi di inclusione attiva che prevendono la partecipazione a momenti formativi e di supporto alla ricerca attiva del lavoro con il riconoscimento di un’indennità economica di partecipazione che, nel caso di morosità maturata con l’ente proprietario dell’alloggio, dovrà essere utilizzata per sanare almeno in parte il debito.

Con la “Festa d’estate”, realizzata dal Comune di Lissone in collaborazione con le cooperative Sociali Spazio Giovani e La grande Casa, gli obiettivi sono molteplici: da un lato coinvolgere gli anziani – che costituiscono buona parte dei residenti delle case comunali o degli alloggi ALER – e i minori in attività ludiche e socializzanti, dall’altro raccontare cosa si è fatto e cosa è possibile fare sul versante informativo e lavorativo con le proposte poste in essere del progetto.

La festa prenderà il via alle 16.30 con un momento di ritrovo e una «merenda tra grandi e piccini per salutarci prima delle vacanze». Dalle 17 prenderanno il via due attività: una lettura animata per bambini della scuola materna ed elementare, «invitati sotto l’albero delle storie per ascoltare racconti fantastici», ed un torneo di scacchi grazie anche alla collaborazione con l’associazione lissonese Scacchi 2000.

