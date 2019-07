Lissone. ZTL sospesa dall’11 al 18 agosto

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 20 luglio 2019 – Dall’11 al 18 agosto, in concomitanza con la settimana centrale del periodo di agosto, sarà sospesa la Zona a traffico limitato attiva nel centro storico di Lissone.

Inizierà invece l’11 agosto ma proseguirà fino a sabato 24 dello stesso mese la gratuità delle strisce blu su tutto il territorio comunale.

La decisione dell’Amministrazione Comunale di Lissone è motivata dalle particolari condizioni relative alla circolazione stradale e alle esigenze di sosta che si verificano nel periodo estivo ed in modo particolare nelle settimane centrali del mese di Agosto, dove si riscontra minor richiesta di parcheggi sul territorio e un sensibile calo delle auto in transito.

Al tempo stesso, come specificato nel provvedimento amministrativo, nel periodo estivo ed in particolare nelle settimane centrali del mese di Agosto, la circolazione stradale e le esigenze della sosta comportano un minore rigore nell’applicazione dei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale.

A partire da lunedì 29 luglio e sino al 31 agosto (compresi), è inoltre sospeso anche il divieto di sosta per il lavaggio strade in tutto il territorio nei giorni e negli orari previsti nelle diverse zone del territorio. Il servizio di pulizia strade sarà comunque garantito nel medesimo periodo e per tutto il mese di agosto.

Redazione