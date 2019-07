Rubano 8700 litri di benzina a Segrate e a Gaggiano, arrestati padre e figlio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 luglio 2019 – I Carabinieri della stazione Barona di Milano hanno arrestato lo scorso 18 luglio a Romentino (Novara) padre e figlio, di 66 e 34 anni, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari con obbligo di firma.

I due sono accusati di aver rubato in totale 8700 litri di benzina in 4 mesi, tra l’8 gennaio e il 9 aprile del 2018: hanno più volte raggiunto con una Opel Frontera il distributore Eni di Segrate, in via Rivoltana, e quello di Gaggiano, sulla Vigevanese, con diverse taniche che riuscivano a riempire di benzina con un escamotage: dopo aver inserito piccole somme di denaro per far partire il rifornimento, bloccavano le pompe con una calamita che continuava così a erogare carburante anche una volta raggiunto l’importo pagato.

V. A.