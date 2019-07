URBANISTICA. PGT, OLTRE 1.600 OSSERVAZIONI DA CITTADINI E ASSOCIAZIONI, VIA LIBERA A GRUPPI DI LAVORO SU TEMI STRATEGICI

Dopo l’approvazione del Piano nasceranno tavoli tecnici sugli obiettivi principali. Maran: “Partecipazione e confronto con la città fondamentali per delineare il percorso verso Milano 2030”

(mi-lorenteggio.com9 Milano, 20 luglio 2019 – Sono oltre 1.600 le osservazioni presentate nel periodo a disposizione (15 giugno/15 luglio) da cittadini, associazioni, municipi e stakeholder al Piano di Governo del Territorio adottato dal Consiglio Comunale il 5 marzo scorso. Di queste, circa 1.100 sono pervenute via PEC, 120 sono state protocollate in forma cartacea e circa 380 sono state presentate on line, grazie al nuovo sistema di compilazione telematica introdotto quest’anno sul Geoportale del Comune di Milano.

Le osservazioni, saranno ora sottoposte all’esame degli uffici dell’Urbanistica per le controdeduzioni per poi essere discusse dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del PGT questo autunno.

“Si è chiusa una fase fondamentale del percorso verso Milano 2030 – dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran –. La partecipazione e le proposte dei cittadini sono una costante fin dall’inizio dell’elaborazione della proposta di Piano e rappresentano un contributo indispensabile per la definizione di una visione condivisa della città di domani. Analizzeremo quindi con la massima attenzione tutte le osservazioni arrivate, prima di tornare in Consiglio Comunale. Il confronto aperto con la città caratterizzerà anche le fasi successive all’approvazione in aula: chiederemo infatti il supporto di associazioni ed enti per andare a definire le azioni e le scelte progettuali da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano”.

“La piattaforma di partecipazione on line, al suo debutto – aggiunge l’assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini – ha consentito di raccogliere un numero di osservazioni tre volte superiore a quelle recapitate con la tradizionale forma cartacea, al netto delle Pec che sono solitamente usate dai professionisti. La ritengo un’esperienza da replicare in altre occasioni, riutilizzando lo strumento per altri percorsi partecipativi”.

La Giunta ha approvato un atto di indirizzo politico per la successiva costituzione di Gruppi di Lavoro per lo sviluppo di temi strategici del PGT che richiedono di essere maggiormente sviluppati. Quattro gli ambiti di lavoro: le piazze, con particolare attenzione a piazzale Loreto e il sistema corso Venezia – via Padova viale Monza; l’Edilizia Residenziale Sociale; i Nodi di interscambio, in particolare quello di Bovisa; i parchi dell’ovest. I tavoli, per la cui composizione si aprirà un bando nelle prossime settimane, saranno composti da tecnici, esperti, associazioni e, a titolo gratuito, da accademici ed esperti di fama nazionale e internazionale con specifica conoscenza della realtà locale milanese, che saranno selezionati secondo procedure trasparenti e imparziali e a parità di trattamento. Le attività dei Gruppi si svolgeranno indicativamente nei sei mesi successivi all’approvazione del PGT prevista in autunno.

