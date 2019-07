Concorezzo. Bimba colta da malore in piscina, salvata

(mi-Lorenteggio.com) Concorezzo, 21 luglio 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.40, presso l’impianto sportivo Acquaworld, di via La Pira, una bambina di 6 anni, è stata colta da malore in acqua, mentre era in compagnia della mamma, rischiando di annegare. Soccorsa dagli assistenti bagnanti, che contemporaneamente, hanno chiamato i soccorsi: sul posto è atterrato l’elisoccorso proveniente da Milano ed è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Brugherio. Dopo esser stata visitata dal personale medico, la bambina è stata affidata al personale dell’ambulanza, che la ha trasportata alla clinica De Marchi di Milano in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Monza che hanno ricostruito tutta la dinamica dell’accaduto.

V. A.