(mi-Lorenteggio.com) Mediglia, 21 luglio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, lungo la SP Cerca nel tratto di Mediglia, per un incidente tra un veicolo e una moto, un motociclista di 42 anni è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

V. A.