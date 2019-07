INCIDENTE SULL’A4 TRA MARCALLO CON CASONE E NOVARA EST, GRAVE BIMBA: VIDEO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 luglio 2019 – Ieri sera, intorno alle ore 20.00 lungo la autostrada A4 Milano Torino, in direzione Torino, nel tratto tra Marcallo con Masone e Novara est, per un incidente tra alcuni veicoli, nel quale sono rimasti coinvolte 8 persone, tra le quali un bambino e una bambina di due anni e una bambina di 5 anni, sono giunti oltre ai Vigili del Fuoco, quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Como. I feriti, cinque, sono stati trasportati negli ospedali di Rho, Magenta, Niguarda e Milano, mentre la bambina di cinque anni è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Paga Giovanni di Bergamo. Per permettere le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta chiusa per alcune ore, fatto che ha causato notevoli disagi agli automobilisti.

