ALER: ROZZA (PD) REPLICA A BOLOGNINI: “CI DÀ RAGIONE E DICE AI CITTADINI DEI QUARTIERI POPOLARI CHE RIMARRANNO NEL DEGRADO PER I PROSSIMI TRENT’ANNI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 22 luglio 2019 – “Bolognini ci dà ragione, perché ribadisce che la Regione non sta spendendo buona parte delle risorse che ha, perché ci dice che si sta impegnando per realizzare i contratti di quartiere, che però sono progetti del 2005 che dovevano essere finiti nel 2010, e soprattutto, ahimè, perché conferma che quelli sono gli unici cantieri in corso d’opera, che dal 2005 ad oggi la Regione non ne ha messi in programma altri. Bolognini rivendica anche di star sistemando gli alloggi vuoti, e ci mancherebbe altro che non si facesse nemmeno quello! Ai cittadini che vivono in quartieri degradati l’assessore regionale dice che rimarranno in quelle condizioni per i prossimi trent’anni, è davvero incredibile.”

Lo dichiara la consigliera regionale del PD Carmela Rozza rispondendo alla nota dell’assessore regionale Stefano Bolognini in merito alla denuncia da lei fatta questa mattina, ovvero che la Regione ha a bilancio 2018, per le case popolari, 198 milioni non spesi.

