PER TRE MESI MALPENSA L’UNICO AEROPORTO DI MILANO

Milano, 22 luglio 2019 – Nei giorni scorsi, sono stati resi noti dall’Amministrazione Comunale di Milano i dati molto positivi sul turismo in città relativi al 2018, che è in continuo aumento. In sintesi, la crescita media mensile del 7,5 per cento rispetto al 2018, sono 5.100.965 i turisti giunti nei primi sei mesi dell’anno, di cui 3.469.200 nella sola città di Milano, 1.292.388 nel territorio della Città Metropolitana e 339.377 nella provincia di Monza e Brianza.

Per il 2019 l’attesa resta molto elevata, ma, il sistema turistico e soprattutto quello aeroportuale sarà messo alla prova dal fatto che l’aeroporto di Milano Linate, chiuderà per lavori straordinari, tra i quali quello del rifacimento della pista, dal 27 al 27 ottobre e gran parte dei voli verranno dirottati sull’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, che, per questo periodo sarà l’unico aeroporto metropolitano e quello di Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

Non solo per i turisti in arrivo, visto che Milano e la Lombardia sono sempre più meta dei turisti provenienti da ogni parte del mondo, ma, anche per i cittadini lombardi che usano gli aeroporti per i loro viaggi o per motivi di lavoro.

Per questo l’aeroporto varesino si troverà a gestire un numero passeggeri pari 5,3 milioni in più rispetto al record di passeggeri registrato nel 2018, esclusi i viaggiatori che sceglieranno lo scalo bergamasco.

L’aumento del traffico dovuto alla chiusura di Linate impatta principalmente sulla gestione dei passeggeri in transito nell’area Schengen per via della natura di Linate stessa, la quale copre soltanto destinazioni presenti all’interno dell’Unione Europea. Per questo sono stati fatti anche cospicui importanti investimenti anche a Malpensa per lavori di miglioramento, aumento e ammodernamento della struttura, come ad esempio, quelli dei gates 24/26 e 32/39, in modo tale da rendere più agevole e confortevole l’imbarco dei passeggeri e ridurre, conseguentemente, le attese.

RIDURRE I TEMPI PER RAGGIUNGERE MALPENSA E COME RISOLVERE IL PROBLEMA DI TROVARE PARCHEGGIO

Raggiungere l’aeroporto in tempi brevi e trovare parcheggio a Malpensa è una delle problematiche al centro del piano traffico predisposto nei comuni dell’area aeroportuale. Ma, non solo enti e istituzioni, si stanno preparando a ciò, con piani specifici, ma, anche le aziende private, che si troveranno in prima persona ad affrontare e a gestire i numerosi viaggiatori in transito e non devono farsi trovare impreparati nell’offerta dei loro servizi, che i viaggiatori pagano.

Come è il caso di Myparking, azienda leader di mercato grazie alla sua piattaforma italiana leader, che permette di cercare parcheggio per il proprio mezzo, (che sia auto, moto, camper, furgone o pullman), con prenotazioni al parcheggio desiderato e pagamenti online, che si appresta a implementare il numero dei suoi parcheggi e i servizi ad esso correlati proprio all’aeroporto di Malpensa, in vista della previsione di questo grande afflusso, per continuare a garantire l’alta qualità e affidabilità prestata.

Tra i servizi, come si legge dalle recensioni online dell’azienda, oltre ai tradizionali ed efficienti servizi di navette da e per il Terminal 1 e 2, visto già l’aumento della richiesta, come risulta dalle prenotazioni, il servizio Car Valet e il Servizio Tieni Le Chiavi, sono i nuovi servizi che risultano essere tra quelli più gettonati.

Infatti, la scelta di questi pacchetti permette alla clientela di raggiungere il terminal desiderato, non solo nel caso di Malpensa, direttamente con la propria vettura e chiamare l’addetto del parcheggio prenotato online e consegnare il proprio mezzo di trasporto, in modo da massimizzare il proprio tempo e accedere all’area imbarchi senza intoppi, lasciando il proprio veicolo in mani sicure e fidate.

L’addetto porterà il veicolo nel parcheggio prenotato online fino al rientro dal viaggio, quando una volta scesi dall’aereo si avrà subito a disposizione il proprio veicolo al terminal, in modo da poter far rientro a casa senza stress.

IMPLEMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO E L’ARRIVO DEI VOLI PRIVATI

Inoltre, sono stati anche implementati con un piano straordinario i servizi di trasporto pubblico per raggiungere l’aerostazione, ad esempio, con l’aumento delle corse del Malpensa Express o l’introduzione del servizio taxi condiviso, nonché verranno adottate miglioramenti per ridurre i tempi di attesa per gli imbarchi, soprattutto per la clientela business. Clientela, quest’ultima, che necessita di accessi veloce ai gates oltre alla facilità di raggiungere l’aeroporto, riducendo sia i costi che i tempi di attesa, rispetto ala mancanza di Linate.

Ma, non solo, Malpensa nei prossimi giorni, si doterà di una nuova aerostazione destinata all’aviazione generale ovvero ai voli privati, che comporterà ulteriore afflusso di passeggeri e personale, che, dovrà raggiungere l’aeroporto per lavorare.

Quindi, per i prossimi tre mesi, oltre ad organizzare bene il proprio viaggio, che sia per lavoro o per turismo, sarà bene anche organizzarsi su come raggiungere l’aeroporto molto prima della partenza, onde evitare spiacevoli e inutili improvvisi disagi.

