asserella pedonale, il Sindaco Nucera lancia l’ultimatum a Città Metropolitana: “aggiustatela”

L’attraversamento sulla sp 412 è chiuso dallo scorso anno, quando dopo il crollo di calcinacci sono stati riscontrati cedimenti strutturali

OPERA (Milano 23 luglio 2019) – “O Città Metropolitana mantiene la promessa di ripristinare la passerella pedonale entro settembre, o scenderemo in piazza e occuperemo la SS 412.”. E’ questo l’outout lanciato dal primo cittadino di Opera, Antonino Nucera che, dopo aver scritto lettere su lettere, dopo aver tentato la mediazione con Città Metropolitana per una soluzione ragionevolmente veloce, è passato ora alla linea dura. Un braccio di ferro per ottenere, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019-20120 la messa in sicurezza della struttura che sovrasta l’ex statale Valtidone; attraversamento chiuso lo scorso anno, in questo periodo, a causa di alcuni cedimenti strutturali. “Per ovviare il problema di non poter attraversare la statale e raggiungere le fermate dei mezzi pubblici – ha detto il Sindaco – era stato realizzato un intervento tampone, un attraversamento con impianto semaforico a raso della trafficatissima 412 utilizzato quotidianamente da tantissimi residenti oltre che da migliaia di studenti che si recano presso gli istituti scolastici situati nell’area urbana in questione. La soluzione aveva carattere temporaneo ma, ora, sta diventando stabile. E questo non giova la sicurezza di nessuno, ne dei pedoni né degli automobilisti”. A distanza di un anno, infatti, la questione nono è stata ancora risolta. Nonostante i controlli, le relazioni tecniche e l’individuazione degli interventi risolutivi, tutto è esattamente come un anno fa. “Non è possibile pensare che questa situazione di stallo prosegua ancora. – spiega Nucera – Mi auguro che Città Metropolitana ripristini l’attraversamento prima dell’inizio della scuola. I miei cittadini chiedono risposte e sono pronti a scendere in piazza per manifestare tutto il loro disagio”.

