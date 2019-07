AUTONOMIA, PRESIDENTE FONTANA: NESSUNA CONVOCAZIONE DA PALAZZO CHIGI. PREMIER CONTE PRESENTI PRESTO IL TESTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2019 – “Sul negoziato per l’autonomia nessuna

convocazione e’ arrivata a Palazzo Lombardia. Le intenzioni

annunciate nel week end dal Premier Conte, al momento, non si

sono concretizzate”. Lo dice il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo nel dibattito

sull’autonomia.

“A Palazzo Chigi – prosegue il governatore della Lombardia – c’e’

un silenzio preoccupante, che richiama alla memoria la teoria

democristiana del non fare nulla nella speranza che giorni e

settimane rendano la questione autonomie meno urgente. Cosi’ non

e’. I nostri dossier – frutto di un lavoro paziente e

approfondito di esperti di ogni materia – restano al centro del

dibattito con tutto il peso democratico della richiesta

referendaria, con la convinta adesione degli attori sociali ed

economici e con tutta la carica che la vita reale, con le

esigenze quotidiane e i bisogni dei cittadini ci impongono”.

“Noi – spiega ancora Fontana – siamo pronti a partecipare al

tavolo annunciato dal Presidente Conte in qualunque giorno lo

ritenga. Ci presenti il testo del Governo. Resteremo a quel

tavolo finche’ il dialogo fra gli attori cui la Costituzione

affida il compito di trovare l’intesa, non produrra’ un testo

serio e pienamente soddisfacente.

Ci stanno a cuore la soluzione dei problemi delle nostre

comunita’: risposte responsabili e sostenibili ai ragazzi che

devono studiare con la giusta continuita’ didattica, ai cittadini

che pretendono una sanita’ adeguata nei tempi e nella accuratezza

ai propri bisogni, alle aziende e ai lavoratori che devono

potersi dedicare a migliorare il proprio impegno a vantaggio di

tutti”.

“La vita reale, insomma. Non slogan e fantasmi divisivi, ma –

conclude il presidente della Regione Lombardia – responsabilita’

e buon governo come principio guida per le amministrazioni

pubbliche. Questa sfida riguarda tutti e ogni regione puo’ farla

propria”.

Redazione