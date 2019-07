Bareggio. Incidente auto moto, deceduto poliziotto di 44 anni

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 23 luglio 2019 – Nella serata di ieri, intorno alle ore 20.10, in via Milano, all’altezza del civico 83, il tratto urbano della S.S. 11, al confine tra San Pietro all’Olmo e Bareggio, per un violento impatto tra una moto Honda 600, che viaggiava in direzione Magenta, guidata da un poliziotto 44enne, e una vettura Peugeot, il motociclista. Cristian Piazzoli, ha riportato ferite gravissime. Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della InterOss, dopo lunghe manovre rianimatorie, è stato portato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduto.

Il messaggio di cordoglio della Questura: “La Questura di Milano si stringe attorno alla Famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Cristian Piazzoli che, a causa di un tragico incidente stradale, ieri sera ci ha lasciati. La terra ti sia lieve Caro Cristian.

V. A.