CONCOREZZO. ACQUAWORLD: STA BENE LA BAMBINA SALVATA DA ANNEGAMENTO

LA MAMMA RINGRAZIA LO STAFF E IL PERSONALE SANITARIO INTERVENUTO

(mi-lorenteggio.com) Concorezzo, 23 luglio 2019 – Il giorno 21 luglio 2019 alle ore 11:30 una bambina di 6 anni di nazionalità cinese, residente in provincia di Bergamo, ospite ad Acquaworld con la sua famiglia, probabilmente a seguito di un piccolo malore ha perduto i sensi per qualche secondo e complice anche la momentanea assenza della madre, ha bevuto acqua. Gli assistenti bagnanti del Parco, presenti a copertura della vasche, allertati anche dagli altri clienti sono subito intervenuti prendendosi cura della bambina e prestandole le cure di primo soccorso, consentendo così alla bambina di espellere l’acqua e di riprendersi anche dallo spavento. Contemporaneamente è stato subito chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso. Gli operatori hanno subito visitato la piccola trovandola vigile e cosciente anche se spaventata. Constatato che la bambina era cosciente e vigile, grazie al tempestivo e corretto lavoro effettuato dagli assistenti, per ulteriore precauzione hanno deciso di trasferire la bambina in Ospedale in codice Giallo alla clinica De Marchi di Milano. Sono stati informati anche i Carabinieri di Concorezzo che si sono recati al parco per gli accertamenti.

Il staff ha provveduto a contattare oggi, lunedì 22 luglio, la mamma che ha confermato il buono stato di salute della bambina, e ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti per la prontezza e professionalità.

V. A.