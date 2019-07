Dal 2 all’11 agosto torna Calici di Stelle: gli appuntamenti della Lombardia dell’edizione 2019

Roma, 23 luglio 2019_Anche per il 10 agosto 2019, notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di Cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti che potranno essere organizzati durante il periodo che va dal 2 all’11 agosto.

Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’UAI, l’Unione Astrofili Italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.

«Il messaggio che vogliamo rinnovare con Calici di Stelle, quest’anno dedicata ai 50 anni dal primo allunaggio, è che il vino è sopratutto cultura e piacere. Quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione. Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti ed appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno» afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon.

«Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone – ribadisce Nicola D’Auria, presidente di Movimento Turismo del Vino Italia – e la nostra associazione ha l’obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione. Con Calici di Stelle portiamo in piazza la nostra voglia di raccontare l’esperienza di visita in cantina, per coinvolgere tutti i partecipanti in una serie di serate magiche, alla scoperta di questa magnifica bevanda che è il vino».

GLI APPUNTAMENTI E LE CANTINE

In Lombardia, a Salice Terme, MTV Lombardia organizzerà una degustazione itinerante, mentre a Milano il Planetario sarà “sede perfetta” per osservare la volta celeste e poi proseguire con la degustazione all’aperto nei Giardini Indro Montanelli. Il tradizionale BancoAssaggio di Calici di Stelle a Casteggio, inoltre, farà da cornice al concerto del circuito Festival Ultrapadum “50 anni di Musica, Storia e Luna” – Un percorso storico di Musica Italiana e Internazionale”, con risottata a fine concerto. A Sondrio, Città del Vino rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i rinomati vini di Valtellina, la buona musica e la degustazione di prodotti gastronomici locali.

SABATO 3 AGOSTO: ENOTECA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Luna, Stelle, Vini, Sapori nell’affascinante e suggestiva cornice dell’Enoteca Regionale della Lombardia a Broni (PV)

Un menù gourmet sposerà pregiati nettari sulle note di inedite melodie.

La serata avrà inizio alle 20 con un curato aperitivo -finger in piedi con vini selezionati serviti al banco sotto il portico.

A seguire cena placé:

ANTIPASTO: Tartare di Varzese, tartufo estivo, guacamole, maionese all’arancia

PRIMO: Raviolo del Plin ripieno di coniglio e menta, pomodoro confit, crumble di mozzarella

DOLCE: Mango e Cioccolato bianco

Selezione vini in abbinamento alle portate

Acqua e caffè

Spettacolo musicale gospel WHITE SOUL con coro diretto dal Maestro Maria Angela Ciurleo.

€. 37 Prenotazione obbligatoria – posti limitati info@enotecaregionaledellalombardia.it 0385 833820

info@mtvlombardia.com 340 9546271

DOMENICA 4 AGOSTO: SALICE TERME

Il Calici di Stelle ITINERANTE.

Passeggiando tra i tanti locali e il grande parco della località termale sarà possibile scegliere la formula più gradita per trascorrere la serata acquistando:

Il CARNET CENA ITINERANTE – €. 35 – SOLO SU PRENOTAZIONE E PREVENDITA: 5 piatti proposti da 5 ristoranti selezionati e 5 vini in abbinamento al piatto ( in ogni ristorante troverete una cantina ospite ) + 5 vini a scelta nelle isole

IL CARNET STUZZICHERIE – €. 25 – : 5 stuzzichini a scelta tra le varie proposte dei locali e 7 vini nelle isole

IL CARNET VINI – €. 15 con degustazione di 12 vini nelle isole

LE ISOLE DEI VINI :

Oltrepo Pavese / San Colombano

Garda/Lugana/Colli Morenici

Franciacorta/Montenetto

Valcalepio/Montevecchia/Ronchi Varesini/Valtellina

Ospiti Regioni Italiane

Info line e prenotazioni 340 9546271 info@mtvlombardia.com

GIOVEDI’ 8 AGOSTO: MILANO

In Viaggio sulla Luna e ritorno

Nel 50° dell’allunaggio questo Calici di Stelle non poteva che inneggiare la LUNA.

Partenza alle ore 21 per un viaggio in città in partenza dall’osservazione del cielo al Civico Planetario di Milano “Ulrico Hoepli” con lo spettacolo LUNA, STELLE, PIANETI: QUANTE MERAVIGLIE IN CIELO.

Quali sono i corpi che popolano il Sistema Solare? Si possono vedere ad occhio nudo? Di cosa sono fatti gli anelli di Saturno? Quante lune ha Marte? Per rispondere a queste ed altre domande, lasciatevi sorprendere dalle meraviglie del cosmo scoprendo qualcosa in più sulla nostra casa nell’universo.

Ore 22 proseguo per WINEROAD: per l’inizio di degustazione di Calici di Stelle: ” BollicineTime”

Ore 22.45 proseguo per la Porta del Vino. Banco Assaggio di 30 etichette di Vini di Lombardia e Regioni Ospiti. Buffet “guarda che Luna”! con curiosi piatti ispirati alla forma, ai crateri di questo poetico satellite dai sapori freschi

€. 25 spettacolo al Planetario, tasca, calice, bollicine time WineRaod, accesso banco assaggio e Buffet alla Porta del Vino

Info e prenotazioni : 340 9546271

VENERDI’ 9 AGOSTO: CASTEGGIO

Il tradizionale appuntamento estivo del Movimento Turismo del Vino unisce Vino e Musica nella spettacolare cornice di Certosa Cantù.

Tappa del Festival Ultrapadum 2019 sarà protagonista la Luna:

“1969/2019″ 50 anni di Musica, Storia, Luna – Un percorso storico di Musica Italiana e Internazionale”

Gentjan Llukaci, violino – Claudio Ungaretti, fisarmonica – Sabrina Gasparini, voce.

Banco Assaggio di oltre 40 etichette dei Vini delle Cantine Associate al Movimento Turismo del Vino Lombardia e con Ospiti di altre Regioni italiane.

Ingresso €. 15: concerto, tasca, calice, banco assaggio vini, risottata a fine concerto.

Info e prenotazioni: 3409546271

CALICI DI STELLE FUORI REGIONE!

SABATO 10 AGOSTO – CORTINA D’AMPEZZO

Il Movimento Turismod el Vino Lombardia partecipa alla 7^ edizione di CALICI DI STELLE A CORTINA D’AMPEZZO 2019 organizzato dal Movimento del Turismo del Vino, Città del Vino e Venezia Eventi

L’appuntamento fra i più attesi della stagione estiva nella città simbolo delle Dolomiti che unisce al piacere di un calice di ottimo vino, il gusto di un tipico piatto ampezzano abbinato, il tutto nell’ affascinante e suggestiva terrazza dell’ Hotel De la Poste in Corso Italia.

Dalle ore 17.00 alle 21.00 Degustazione di più di cento ETICHETTE di vino provenienti da tutta Italia abbinati a piatti tipici nella terrazza dell’ Hôtel de la Poste**** in Corso Italia.

Dalle ore 21.00 nel ristorante dell’ Hotel De la Poste la cena di “ Calici di Stelle” con i produttori aperte al pubblico su prenotazione.

Sacca porta calice Calici di Stelle, calice in cristallo per fare tutte le degustazioni più un Piattino degustazione

€ 25.00 in Prevendita online € 20.00

I Piattini extra degustazione abbinati ai vini € 5

PACCHETTO SOLO IN PREVENDITA FINO AL 3 AGOSTO ORE 18.00: Degustazioni 25€ + Cena 60€ = Prezzo Promozionale per entrambi a 70€.

DOMENICA 11 AGOSTO: MONTEGIOCO

Si rinnova l’appuntamento di Calici di Stelle del Movimento Turismo del Vino Lombardia ospitato fuori regione dal Club Amici della Cantina.

€. 20 : tasca, calice, banco assaggio con oltre 40 etichette, buffet con le prelibatezze di Fabio e Davide. Buona Musica dal vivo. Info e prenotazioni tavoli 340 9546271 – 347 4985498

SONDRIO – Sabato 10 agosto. A CASTELLO MASEGRA E PER LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI SONDRIO. Si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i rinomati vini di Valtellina, la buona musica e la degustazione di prodotti gastronomici locali.

Le vie e le piazze del centro storico di Sondrio, fra cui Corti di Scarpatetti, il Centro Le Volte oltre al Castello Masegra saranno l’invitante luogo di ritrovo per trascorrere una sereta all’insegna dei rinomati rossi di Valtellina, nonchè del gusto dei prodotti tipici della Provincia di Sondrio.

Presso il Castello Masegra sono previste visite guidate e degustazione di prodotti tipici e vini Sforzati. Quindi brindisi sotto le stelle, nella notte di San Lorenzo, con i grandi vini DOC e DOCG della Valtelina e menù a base di prodotti tipici valtellinesi nei ristoranti aderenti al programma di Calici di Stelle.

INFO: tel. 0342256320 – 0342256255 eventi@comune.sondrio.it

CIGOGNOLA (Pavia) – Sabato 10 agosto. NEL CUORE DELL’OLTREPO’ PAVESE. Ritorna Calici di Stelle a Cigognola, nella bellissima Piazza Castello.

Sono previste degustazioni dei vini prodotti dalle Aziende che circondano l’imponente Castello, abbinati a specialità gastronomiche locali, il tutto accompagnato da musica dal vivo. Il programma si apre alle ore 20.00 e si conclude alle ore 00.00.

INFO: tel. 0385.781258 – info@comune.cigognola.pv.it – www.comune.cigognola.pv.it

CANNETO PAVESE (Pavia) – Sabato 10 agosto. DAL TRAMONTO ALL’ALBA. L’edizione 2019 di Calici di Stelle, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Canneto Pavese, si svolge presso il Parco comunale dove si potranno degustare i vini dei produttori locali in abbinamento a salumi tipici del territorio, un assaggio di risotto e per finire il gelato. Il tutto accompagnato da musica dal vino. E proprio dal balcone naturale da cui si gode visione della pianura sottostante, si potranno osservare le stelle della Notte di San Lorenzo. L’appuntamento è dal tramonto all’alba!

INFO: tel. 0385.88021 – 333.1667171 – 338.1043501 – comune.comune@cannetopavese.pv.it

Calici di Stelle è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

Partner istituzionali: Vinitaly, AEE Asosiacion, Enit

Sponsor: RCR, Goldplast, Wineplan, Offerspans

Media partner: PleinAir, L’Eco della Stampa, Intravino, Italia a Tavola, Food&Wine Italia, Cucina&Vini

IL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO. L’Associazione Movimento Turismo del Vino è un ente non profit ed annovera circa 900 fra le più prestigiose cantine d’Italia, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell’accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell’ambiente e dell’agricoltura di qualità.

CITTÀ DEL VINO. L’Associazione nazionale Città del Vino, nata a Siena il 21 marzo 1987, riunisce 420 Comuni italiani; opera per la promozione e la valorizzazione dei territori del vino attraverso progetti di marketing territoriale.

Media partner: Terre del Vino

