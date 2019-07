LOMBARDIA. NUOVO PIANO RIFIUTI E BONIFICHE, GIUNTA APPROVA PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZI CHE ORA ANDRA’ IN CONSIGLIO

CATTANEO: UN ULTERIORE PASSO AVANTI VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2019 – La Giunta regionale della Lombardia ha

approvato, su proposta dell’assessore ad Ambiente e Clima,

Raffaele Cattaneo, la proposta di ‘Atto di indirizzi al

Consiglio regionale’, in materia di pianificazione della

gestione dei rifiuti e delle bonifiche ‘piano verso l’economia

circolare’.

IL PRGR LOMBARDO – La Regione Lombardia da tempo si e’ dotata di

uno strumento, il Programma Regionale di Gestione Rifiuti

(PRGR), che ha consentito negli anni di garantire una gestione

dei rifiuti efficiente, con costi per il cittadino inferiori

alle altre regioni italiane, ed efficace, raggiungendo i target

prefissati per gli obiettivi di tutela ambientale.

PASSO VERSO ECONOMIA CIRCOLARE – Con il nuovo piano rifiuti il

governo regionale intende qualificare ulteriormente la gestione

dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, anticipando il

recepimento delle nuove Direttive UE del ‘Pacchetto Economia

Circolare.

ECCELLENZA LOMBARDA – “E’ fondamentale porre le basi per

costruire percorsi verso l’economia circolare – ha commentato

l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo – ed e’ quello

che il governo regionale sta facendo con l’approvazione di

questo Atto di indirizzi, che andra’ in discussione in Consiglio.

Vogliamo poter predisporre un nuovo piano di gestione dei

rifiuti e delle bonifiche che guardi realmente all’economia

circolare, al fine di costruire un sistema in cui la materia

possa essere recuperata e riutilizzata nella misura massima

possibile, e cio’ rappresenta un cambio epocale. La Lombardia e’

stata un’eccellenza durante la rivoluzione industriale, ora

dobbiamo esserlo anche nella nuova rivoluzione dell’economia

circolare e dello sviluppo sostenibile”.

Il nuovo piano di gestione dei rifiuti

intende inoltre rispondere all’evoluzione che si e’ determinata

nel settore dei rifiuti a causa delle modifiche alle norme

statali, tra cui l’art.35 del ‘Decreto Sblocca Italia’, che ha

di fatto minato il principio dell’autosufficienza regionale e le

disposizioni sull’end of waste, che stanno rendendo difficoltoso

il recupero di materia, in particolare proveniente dai rifiuti

speciali.

I RIFIUTI URBANI IN LOMBARDIA – La produzione totale dei rifiuti

urbani (RU) in Regione Lombardia nel 2017 e’ stata pari a

4.684.043 tonnellate, che rappresenta circa il 15 per cento del

totale della produzione italiana. La raccolta differenziata

continua a crescere: nel 2017 in Regione Lombardia sono state

raccolte in maniera differenziata 3.262.786 tonnellate di

rifiuti urbani, con un aumento di circa +0,4 per cento rispetto

al 2016. La percentuale di raccolta differenziata si attesta al

70 per cento, in continuo aumento. I rifiuti urbani avviati al

recupero di materia sono pari al 60,9 per cento e un

conferimento in discarica del solo 0,5 per cento. La raccolta

differenziata dovra’ continuare a essere uno strumento utile per

massimizzare il recupero di materia; inoltre nel nuovo piano si

dovra’ stimare il fabbisogno impiantistico nel rispetto dei

principi di prossimita’, continuando a garantire

l’autosufficienza come oggi anche per i rifiuti speciali. Una

valutazione attenta andra’ fatta sui flussi extraregionali, che

si intendono ridurre. Ulteriore obiettivo e’ ridurre sempre di

piu’ il conferimento in discarica dei rifiuti recuperabili come

materia o come recupero energetico, favorendo la realizzazione

di impianti innovativi di recupero. Attenzione particolare verra’

data ai sistemi di tariffazione, in collaborazione con Arera.

I RIFIUTI SPECIALI IN LOMBARDIA – La produzione totale dei

rifiuti speciali in Lombardia, come da secondo rapporto di

monitoraggio e’ pari a 32.282.459 tonnellate, di cui 15.481.734,6

tonnellate da costruzione e demolizione, 14.024.818 tonnellate

di rifiuti non pericolosi e 2.775.906 tonnellate i rifiuti

pericolosi. La Lombardia rappresenta un quinto dell’intera

produzione nazionale. La gestione dei rifiuti speciali e’

soggetta alle regole del “libero mercato”: possono essere

infatti inviati ad impianti di trattamento ubicati al di fuori

della regione senza alcuna particolare restrizione. Nel nuovo

piano gli obiettivi di gestione dei rifiuti speciali dovranno

agire nel rispetto della gerarchia comunitaria, ottimizzando i

processi produttivi nell’ottica dell’economia circolare.

Dovranno essere incentivate le nuove filiere di recupero e/o

riciclo, favorendo la diffusione dell’utilizzo dei

sottoprodotti. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, il piano

prevede: specifiche restrizioni per il conferimento in discarica

dei rifiuti decadenti dagli urbani, per determinate tipologie di

rifiuti; definizione di limitazioni per il conferimento dei

rifiuti recuperabili come materia o energia e limitazione al

conferimento in impianti di incenerimento di rifiuti

recuperabili come materia.

GESTIONE FANGHI DA DEPURAZIONE- Saranno definiti gli indirizzi

per la diversificazione dei destini finali di trattamento con

attenzione alle nuove tecnologie, destinando in agricoltura solo

i fanghi di elevata qualita’.

RIFIUTI CONTENETI AMIANTO – Saranno valutati i quantitativi

ancora presenti, rimossi, anche grazie al Progetto di

rilevamento condotto da Arpa.

LOTTA ALL’ILLECITO – Saranno definite le linee di indirizzo

volte e prevenire forme di gestione illecita dei rifiuti sul

territorio regionale e linee operative per coordinare l’attivita’

dei “nuclei ambiente”.

BONIFICHE – Lo stato degli interventi di bonifica negli ultimi

anni ha evidenziato un dinamismo di questo settore, in continua

evoluzione con un’intensa attivita’ sia dal lato

dell’amministrazione pubblica sia da quello dei privati. A

dicembre 2018 si possono contare 2194 siti bonificati con un

incremento del 57 per cento (2012-2018); 838 siti contaminati

(dic 2018) e 1138 siti potenzialmente contaminati in diminuzione

del 28 per cento rispetto al 2014). Priorita’ per il nuovo piano

e’ l’individuazione delle criticita’ ancora presenti e il loro

risanamento, promuovendo la rigenerazione delle aree degradate,

la riduzione dei rifiuti originati durante gli interventi, la

tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e il risparmio

del consumo di suolo, nel rispetto della sostenibilita’

ambientale. Fondamentale sara’ l’utilizzo di tecnologie che

prevedono il minore impatto sull’ambiente. A tal fine saranno

potenziati: gli strumenti conoscitivi, come la banca dati Agisco

(gestita da Regione e Arpa); l’uso di incentivi di carattere

ambientale ed economico finanziario per favorire interventi di

bonifica in capo ai privati – limitando cosi’ il ricorso a

risorse pubbliche; l’armonizzazione della procedura di bonifica

con le altre normative ambientali e urbanistiche. Obiettivo,

completamento di interventi di bonifica per almeno 80 siti

contaminati all’anno.