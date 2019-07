Milano. Via Watt: passanti chiamano Vigili del Fuoco per cane sul balcone sotto al sole

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, in via Watt, al civico 16, a Milano San Cristoforo,alcuni passanti hanno notato un cane Golden Retriver sul balcone e sotto al sole e hanno chiamato i Vigili del Fuoco, che sono accorsi subito e con l’ausilio di una scala hanno raggiunto il balcone, prendendo il cane e portandolo all’ombra, tra gli applausi dei passanti, in attesa dell’arrivo della Polizia Locale, che lo ha trasportato in un centro veterinario per un controllo clinico.

V. A.