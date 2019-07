PUSIANO (COMO), AL VIA IL RESTAURO DI ‘PALAZZO CARPANI-BEAUHARNAIS’. REGIONE COPRE IL 90% DEL COSTO DEL PROGETTO

ENTRO IL 2020 RIFATTA ALA EST CHE OSPITA SCUOLA E BIBLIOTECA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2019 – La copertura dell’ala est di Palazzo

Carpani-Beauharnais a Pusiano, in provincia di Como, sara’

rifatta.

E’ infatti stato approvato dalla giunta regionale lo schema di

accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Comune di

Pusiano per la realizzazione degli interventi di ripristino

dell’edificio comunale ‘Palazzo Carpani -Beauharnais’ che ospita

la scuola secondaria di primo grado e la sala civica.

PICCOLI COMUNI – “L’accordo che sara’ firmato dal presidente

Attilio Fontana oltre che dal primo cittadino di Pusiano – ha

spiegato l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni

Massimo Sertori – prevede, tra l’altro, la copertura del 90 per

cento dei costi da parte di Regione Lombardia e questo sta a

dimostrare, ancora una volta l’attenzione della Regione per i

piccoli Comuni come Pusiano, riconosciuto come tale dal 2014”.

L’EDIFICIO – L’edificio e’ un bene storico vincolato e in forza

della sua funzione pubblica polivalente, e’ stato oggetto negli

anni di numerosi interventi di restauro e conservazione che

hanno consentito il corretto svolgimento, in sicurezza, delle

attivita’ didattiche e delle altre attivita’ pubbliche al suo

interno.

I LAVORI DI RESTAURO – “Allo stato attuale – ha sottolineato il

sottosegretario Fabrizio Turba – risulta pero’ non piu’

prorogabile la realizzazione di un importante intervento di

restauro e rifacimento della copertura dell’ala est del Palazzo

che ospita la scuola secondaria di primo grado al fine di

consentire la ripresa delle attivita’ didattiche”.

Il costo del progetto e’ di 265.000 euro, di cui 238.500, pari al

90%, a carico di Regione Lombardia. I lavori verranno avviati

nel 2019 ed ultimati nel 2020.

RISPOSTE CONCRETE – “Ringrazio l’assessore Sertori – ha aggiunto

il sottosegretario – per la disponibilita’ e la sensibilita’

dimostrata nel supportare tempestivamente situazioni che possono

compromettere l’agibilita’ degli edifici scolastici al fine di

garantire una risposta concreta alle esigenze dei giovani

cittadini e di tutta la comunita'”.

SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO SPORTIVO – Attualmente frequentano

l’istituto comasco 189 alunni in 8 diverse classi. Dal 2015

l’Istituto comprensivo di Pusiano ha attivato una classe ad

indirizzo sportivo. Nella sezione sportiva oltre alla normale

attivita’ di due ore di educazione fisica settimanali, vengono

effettuate altre due ore pomeridiane di attivita’ sportive tenute

dal docente titolare dell’Istituto affiancato per ogni

specialita’ da un istruttore federale. Il corso a indirizzo

sportivo prevede per le classi prime attivita’ sportive come tiro

con l’arco, nuoto, boxe light, canoa e pesca sportiva. Le classi

seconde saranno invece coinvolte nello skateboard, corsi di

sopravvivenza, canoa e attrezzistica. Gli studenti di terza,

testeranno l’arte marziale Kraw Maga, scherma, orienteering e

pallacanestro. A queste si aggiungono tennis, calcetto e

canottaggio per gli alunni della scuola secondaria. La corsa

campestre e’ per le classi quarte e quinte della scuola primaria

oltre che per il triennio delle scuole secondarie dell’Istituto.

Per tutti i plessi di scuola primaria vengono previste anche

attivita’ di gioco sport, nuoto, volley e tennis.

UNA SCUOLA D’ECCELLENZA – “Nei mesi scorsi – ha chiosato

l’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina

Cambiaghi – ho potuto visionare l’attivita’ sportiva che

quotidianamente viene svolta all’interno dell’istituto

comprensivo; si tratta di un’eccellenza a livello regionale e

considerato il progetto sportivo che ha pochi eguali a livello

territoriale, e’ stato naturale il coinvolgimento di Regione

Lombardia ed in particolare dell’Assessorato allo Sport.

L’auspicio – ha concluso Martina Cambiaghi – e’ che il progetto

di Pusiano possa diventare un esempio virtuoso da replicare in

modo capillare in tutte le province Lombarde”.