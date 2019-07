Settimo Milanese. Pusher albanese arrestato in via Galvani

(mi-Lorenteggio.com) Settimo Milanese, 23 luglio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, i militari della locale Stazione Carabinieri, durante servizio di controllo del territorio, hanno in arresto in flagranza un uomo di origini albanesi classe 1990, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano, nullafacente, censurato, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I Carabinieri lo hanno sopreso in via Galvani a bordo di un’autovettura Golf e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo al termine delle operazioni nove dosi di cocaina per complessivi cinque grammi, occultate in un pacchetto di sigarette.

Arrestato, espletate formalità di rito, è trattenuto interno camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

V. A.