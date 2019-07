WELFARE. PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE GALLERA: AUMENTIAMO FONDI E ATTENZIONE A DISABILITA’ E DIPENDENZE

PREVISTI INVESTIMENTI RECORD E NUOVE ASSUNZIONI

(mi-Lorenteggio.com) – Milano, 23 luglio 2019 – ‘Il sistema di welfare della Lombardia

si rafforza con nuovi stanziamenti, regole e disposizioni

innovative, riservando un’attenzione particolare alle fragilita’

e alla prevenzione’.

Lo affermano il presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana e l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, al

termine della riunione odierna della Giunta regionale che ha

varato, in seduta straordinaria, un pacchetto di provvedimenti

in ambito socio-sanitario.

‘Ogni singolo euro dei 18 miliardi e mezzo a disposizione –

spiega il presidente Attilio Fontana – viene ponderato e

investito a beneficio dei cittadini. Siamo l’unica Regione

italiana a stanziare, con risorse proprie, 290 milioni di euro

in un anno per l’edilizia sanitaria e per dotare i nostri

ospedali di quanto di meglio possa offrire la tecnologia medica

e robotica. Nel 2019 le leggi nazionali ci consentono di

destinare, per la prima volta dopo 7 anni, 12 milioni di euro in

piu’ per assumere personale e ripopolare i reparti delle nostre

strutture. Ma non bastano assolutamente. Una Regione con i

bilanci in regola da vent’anni deve avere la possibilita’ di

spendere ogni risorsa per rispondere adeguatamente e con

rapidita’ alle esigenze dei propri cittadini. Per questo e’

fondamentale l’autonomia e per questo continuo a combattere’.

‘Le misure varate oggi confermano quanto ci stia a cuore il tema

delle fragilita’ – sottolinea l’assessore Gallera -. A seguito di

una ricognizione attenta e meticolosa e delle indicazioni che

provengono dai territori, metteremo a contratto 468 posti

aggiuntivi per le strutture che operano a sostegno della

disabilita’, i servizi di riabilitazione, le cure palliative e le

patologie neuropsichiatriche infantili. Piu’ di 8 milioni di euro

serviranno invece per incrementare le dotazioni finanziarie

delle comunita’ terapeutiche, dei consultori familiari e per

l’assistenza domiciliare integrata’.

‘Questi provvedimenti – aggiunge l’assessore Gallera –

consentono di garantire risposte concrete e puntuali alle

tematiche specifiche legate ai temi della fragilita’ e della

disabilita’ e ai bisogni piu’ acuti segnalati dai nostri

territori.

SCHEDE

IL PIANO D’INTERVENTO SOCIO SANITARIO – Il provvedimento

sull’unita’ d’offerta socio sanitaria prevede una serie di misure

che hanno l’obiettivo di adeguare l’offerta territoriale alla

crescita dei bisogni legati alla fragilita’, in un’ottica di

prossimita’, andando a rafforzare le situazioni piu’ critiche e

delicate rispetto alle esigenze e agli standard regionali.

Si procedera’ pertanto, a partire dal 1′ settembre, alla messa a

contratto di POSTI AGGIUNTIVI per:

– Residenze sanitarie per Disabili (RSD): 86 posti;

– Comunita’ socio sanitarie per persone con disabilita’ (CSS): 37

posti;

– Centri Diurni Disabili (CDD): 81 posti;

– Centri Diurni Integrati (CDI): 234 posti;

– Posti Residenziali di Cure palliative: 11 posti;

– Ciclo Diurno Continuo (CDC) nelle strutture di riabilitazione:

14 posti;

– Centro Diurno nell’area della Neuropsichiatria dell’infanzia e

dell’adolescenza: 5 posti di semi residenzialita’;

Sono previsti inoltre incrementi e adeguamenti di budget, gia’

nel 2019, per:

– Comunita’ residenziali e semiresidenziali per le dipendenze:

3,2 milioni di euro dovuti all’aumento del 5 per cento della

quota tariffaria e all’adeguamento dei Budget;

– Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI): 698.000 euro

aggiuntivi;

– Consultori Familiari Privati, con incremento delle risorse da

dedicare all’erogazione di prestazioni collegate al ‘Percorso

Nascita’ e alla prevenzione delle malattie sessualmente

trasmissibili: 652.000 euro;

– Assistenza Domiciliare Integrata: adeguamento di Budget delle

singole strutture a contratto con un impatto economico annuo di

1.670.000 euro;

Per l’ADI verra’ costituito un gruppo di lavoro a cura della

Direzione Generale Welfare al fine di analizzare e omogeneizzare

le prestazioni e i servizi sul territorio regionale;

-Cure Palliative Domiciliari: incremento delle disponibilita’

delle strutture per 2.057.000 euro;

Alle ATS interessate dalla sperimentazione del progetto

‘Villaggio Alzheimer’ verra’ assegnato un budget specifico da

utilizzare nelle strutture regionali ritenute idonee al fine di

implementare il percorso. Sara’ possibile inoltre la messa a

contratto, nei limiti delle risorse gia’ assegnate per il 2019,

di nuovi posti negli HOSPICE PEDIATRICI.

NUOVE INDICAZIONI GESTIONE SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE:

Il pacchetto d’interventi varato oggi dalla Giunta regionale

comprendere una serie di indicazioni specifiche nell’ottica di

una gestione del sistema socio sanitario sempre piu’ efficace e

moderna.

VACCINAZIONI IN CO-PAGAMENTO: al fine di favorire una maggiore

adesione alle campagne vaccinali non obbligatorie (es.

Meningococco), viene riconosciuto un incremento della quota di

somministrazione dagli attuali 9,95 ad un valore compreso fra 13

e 15 euro) per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di

Libera Scelta, e ai Medici ospedalieri se l’attivita’ viene

eseguita in libera professione.

L’adesione alle campagne vaccinali obbligatorie, invece, in

Lombardia sfiora la soglia record del 96 per cento per

l’Esavalente e si attesta al 95 per cento per la Trivalente

(Morbillo-Parotite-Rosolia);

PREVENZIONE WEST NILE: Si prevede di finanziare con una somma

complessiva di 200 mila euro, gli interventi di disinfestazione

disposti dalle ATS ai singoli Comuni, per limitare la presenza

della cosiddetta ‘zanzara del Nilo’, la cui puntura (nella

maggior parte dei casi innocua) puo’ provocare seri problemi per

gli anziani oppure le persone con fisico gia’ debilitato per

altre patologie;

PREVENZIONE LEGIONELLA: vengono definite le modalita’ di

registrazione al Catasto comunale delle torri di raffreddamento

e dei condensatori evaporativi, con le relative indicazioni di

controllo per una corretta tenuta degli impianti;

VETERINARIA: Vengono introdotte alcune norme e indicazioni per

la semplificazione nelle procedure di identificazione e

registrazione degli animali, e la definizione, a cura delle ATS,

di protocolli operativi per il controllo della somministrazione

dei farmaci in ambito veterinario.

ANIMALI D’AFFEZIONE: Viene definito un progetto pilota della

durata di 24 mesi, realizzazione in collaborazione fra Regione

Lombardia, l’Universita’ degli Studi di Milano e gli Ordini dei

Medici Veterinari al fine di individuare strutture sanitarie e

professionisti che offrano prestazioni veterinarie a tariffe

prestabilite e accessibili a soggetti socialmente deboli.

VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI: per contrastare questi episodi,

viene definita la metodologia di analisi e di gestione del

rischio legato alle aggressioni degli operatori, per i quali

sono previsti momenti di formazione specifici. Procedono, nel

frattempo, le interlocuzioni con la Questura per la messa a

punto di un progetto capillare sulla sicurezza.

RIMODULAZIONI TARIFFARIE: al fine di valorizzare correttamente

le diversita’ esistenti in termini di complessita’ assistenziale e

di benefici clinici tra le diverse patologie, si definisce di

introdurre una differenziazione sui pagamenti di alcune

prestazioni di ARTODESI al fine di liberare risorse da

reinvestire in settori maggiormente appropriati.

INVESTIMENTI E NUOVE ASSUNZIONI – Nel 2019 viene

complessivamente stanziata e resa disponibile la cifra record di

290 milioni di euro per investimenti nel settore socio

sanitario. Le ATS e ASST potranno quindi programmare ed eseguire

interventi di carattere infrastrutturale, messa in sicurezza

degli edifici, acquistare macchinari di ultima generazione e

sostituire quelli obsoleti, potenziare gli impianti di

climatizzazione e portare a termine lavori di manutenzione,

implementare il progetto della Cartella Clinica Elettronica.

Le risorse disponibili:

– 120 milioni di euro programmati e assegnati prima dell’estate;

– 80 milioni previsti in assestamento e assegnati entro

settembre;

– 90 milioni entro la fine dell’anno.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Il Fondo socio sanitario regionale della Lombardia per il 2019

ammonta a 18.550.000.000 di euro, con un incremento di 240

milioni rispetto al 2018.

Il costo del personale in servizio negli ospedali e nelle

strutture sanitarie e’ pari a 5,4 miliardi di euro.

Il Cosiddetto Decreto Calabria, successivamente convertito in

legge, consente di elevare il tetto per il reclutamento del

personale rispetto al 2018 per un importo pari al 5 per cento

dell’incremento del fondo regionale.

Pertanto, nel 2019 Regione Lombardia potra’ spendere 12 milioni

di euro in piu’ per assumere medici, infermieri e operatori.