CESANO BOSCONE, FDI: VARIAZIONE BILANCIO OSTAGGIO DELLA PISCINA

Sanfelici: “Serve più coraggio per l’emergenza abitativa. Come capofila del Piano di Zona, Cesano paghi direttamente i cittadini che beneficiano delle misure B1 e B2”

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 luglio 2019 – Ieri sera il consiglio comunale di Cesano Boscone con il solo voto favorevole della maggioranza ha approvato la variazione di bilancio.

“Si tratta di una variazione importante – spiega Simona Sanfelici, capogruppo di Fratelli d’Italia – che prevede oltre 800 mila euro in uscita, di cui circa 600 mila risultano vincolati per il finanziamento di una quota della cosidetta maxi rata prevista per la piscina. Fratelli d’Italia ha più volte espresso perplessità su quest’operazione che anche ieri sera abbiamo ribadito.

Spiace invece constatare che non ci siano previsioni in entrata per consolidare i capitoli di spesa utili a far fronte alle esigenze delle famiglie, specialmente quelle che affrontano l’emergenza abitativa. E’ evidente infatti che le azioni adottate da questa Amministrazione si limitano a recepire le misure proposte da Regione Lombardia. Serve più coraggio.

Per quanto alle entrate staremo a vigilare circa l’utilizzo degli oltre 96 mila stanziati per il Piano di Zona. Abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale, in qualità di Ente Capofila, di provvedere direttamente al pagamento dei contributi diretti ai cittadini del Distretto, senza dover trasferire le somme ai Comuni (specialmente per le misure B1 e B2, quelle a sostegno delle disabilità gravi e gravissime) cosi da agevolare i tempi di ricezione di questi contributi da parte dei cittadini.

La variazione prevede anche 130 mila euro di finanziamento statale per l’efficientamento energetico: abbiamo chiesto alla Giunta di rendicontare al consiglio comunale su come verranno impiegati e con quale destinazione.

“Si tratta in sostanza – conclude Sanfelici – di una variazione molto tecnica e poco politica. Ma la parte politica riguarda la quasi totalità della variazione perchè il grosso delle somme in uscita riguarda la piscina. Purtroppo per i prossimi vent’anni ci troveremo davanti a queste variazioni fotocopia.”

Redazione