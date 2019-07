Dopo Buccinasco, cani antidroga in azione anche a Rozzano: pusher in manette

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 24 luglio 2019 – Dopo l’arresto con l’aiuto dei cani antidroga a Buccinasco di un autista fuori servizio arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio, qualche ora, dopo il personale della locale Tenenza dei Carabinieri, sempre durante un’operazione finalizzata al controllo e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, coadiuvato ancora dal Nucleo Cinofili di Casatenovo (LC), ha arrestato in flagranza un italiano classe 1990, residente Rozzano, incensurato, con l’accusa e detenzione ai fini di spaccio.

I militari, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del predetto, procedevano a perquisizione personale e domiciliare di iniziativa nei suoi confronti, rinvenendo al termine delle operazioni:

– nr. 16 dosi di cocaina per complessivi gr. 10, occultate in un pacchetto di sigarette;

– nr. 2 involucri contenenti complessivi gr. 100 di cocaina, custoditi all’interno di una cassaforte ubicata in camera da letto;

– materiale vario per le operazioni di confezionamento e pesatura.

Arrestato, espletate formalità di rito, trattenuto presso camere di sicurezza in attesa celebrazione rito direttissimo.

V. A.