MILANO. MUNICIPIO 6, “RESTA IN ZONA 6” ANCHE AD AGOSTO E SETTEMBRE

Continua la rassegna di eventi culturali, sociali e sportivi in Municipio 6

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 25 luglio 2019 – Dopo il successo dell’edizione invernale e dei primi appuntamenti estivi, continua anche per luglio, agosto e settembre “Resta in Zona 6”, la rassegna di eventi organizzati dal Municipio 6 in collaborazione con le associazioni del territorio. Cinema all’aperto e iniziative sportive e culturali animano l’estate dei cittadini nei cortili, nei parchi, nei teatri e nei luoghi aggregativi della zona.

Con l’obiettivo di ravvivare le serate estive e favorire la coesione sociale, “Resta in Zona 6” nasce dall’impegno del Municipio 6 che, anche quest’anno, ha stanziato i fondi necessari alla realizzazione di tutti gli eventi. Forte il coinvolgimento delle associazioni che operano quotidianamente nella zona attraverso tre differenti bandi: il bando culturale “Resta in zona! – III edizione”, quello sociale “Rassegna di cinema nei cortili popolari” e il bando sportivo “Sport 6 per tutti”. Le iniziative coinvolgono l’intera zona – da Primaticcio ai Navigli, passando per Barona, Giambellino, Lorenteggio e Ronchetto – sono gratuite e pensate per cittadini di ogni fascia d’età.

Ad inaugurare la rassegna, il 20 giugno, la grande Festa del Sociale del Municipio 6 con animazione per grandi e bambini, musica, balli, giochi, letture e merenda: un’iniziativa realizzata in collaborazione con la rete territoriale dei Servizi sociali professionali, del Terzo Settore, dell’Associazionismo, del Volontariato, degli Enti e delle Istituzioni socio-sanitarie.

Tra le iniziative che hanno animato questa prima parte di estate, spiccano la giornata “Sport 6 Per Tutti” del 29 giugno, con prove di nuoto, kayak, canoa e ginnastica dolce a cura delle associazioni dei Canottieri San Cristoforo e Canottieri Olona, e lo spettacolo “Ma pure questo è amore” di Teatro Linguaggi Creativi che ha fatto registrare il sold-out.

Non tutti, secondo il Presidente di Municipio 6 Santo Minniti, possono o vogliono permettersi ferie lunghe tutta la stagione. “Resta in Zona 6 è il frutto della collaborazione positiva e proficua nata tra le Associazioni del territorio e il Municipio 6. Una serie di occasioni per far sentire tutti un po’ più in vacanza e un po’ meno soli, per fare conoscenza e accrescere il nostro senso di comunità” dichiara il Presidente.

Per informare la cittadinanza, nel mese di giugno sono stati diffusi nei mercati appositi libretti contenenti tutte le iniziative della rassegna la cui distribuzione verrà replicata anche a inizio settembre. I cittadini, inoltre, ogni giorno possono consultare direttamente la pagina Facebook “Resta in Zona 6 – Milano” per scoprire approfondimenti e novità. Un’alta partecipazione è stata registrata anche da parte degli esercenti locali, che hanno contribuito con l’affissione di manifesti all’interno dei propri negozi.

Redazione