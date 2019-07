Regione Lombardia Linea M5. Pase (Lega): “Presentato odg al Bilancio per studio fattibilità sbinamento metropolitana”

Milano, 25 luglio. Un Ordine del Giorno all’Assestamento di Bilancio che impegna la Giunta Fontana a prevedere l’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento dello studio di fattibilità economica dello “sbinamento” della linea M5.

Questo il provvedimento proposto dal consigliere leghista Riccardo Pase e che sarà discusso nella sessione del Consiglio regionale appositamente dedicata al Bilancio . “La linea M5 – spiega Pase – è un’opera molto importante per la grande concentrazione abitativa dei quartieri interessati. La linea, infatti, non solo attraversa la città di Milano da nord est, con capolinea Bignami a ovest con capolinea San Siro Stadio, ma incrocia a sua volta anche la linea M3 nella stazione Zara, la linea M2 nella stazione Garibaldi FS e la linea M1 nella stazione Lotto. Tutti tratti con elevati spostamenti giornalieri. Il progetto di “sbinamento” – prosegue Pase – prevederebbe la divisione in due tronchi della linea della metropolitana Lilla all’altezza della stazione di Bignami, attuale capolinea e porterebbe il secondo ramo verso Bresso, all’altezza del campovolo, passando tra Cusano Milanino e Cinisello, per poi terminare verso i quartieri all’interno del Comune di Cinisello Balsamo, Bellaria e Sant’Eusebio, dove verrebbe realizzato il nuovo capolinea. Si tratta quindi di un’opera prioritaria che porterebbe benefici indiscutibili per il territorio non solo in termini di decongestionamento del traffico ma anche in termini ambientali”.

