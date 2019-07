RENDICONTO 2018: STRANIERO (PD) “NON RIESCE A UTILIZZARE LE RISORSE, CADE IL MITO DELL’EFFICIENZA LOMBARDA”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2019 – “Il rendiconto 2018 dimostra in modo allarmante che la Regione Lombardia non è in grado di spendere le risorse che ha a disposizione, non solo sulle case popolari, ma anche sulla lotta allo smog, sul sostegno all’industria, alle piccole medie imprese e all’artigianato, e lo stesso vale per i fondi europei. È un evidente segnale di inefficienza della Regione, in controtendenza rispetto al mito dell’eccellenza lombarda.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Raffaele Straniero a commento del Rendiconto 2018, approvato oggi in Consiglio regionale. Il Pd ha presentato un ordine del giorno, approvato dall’Aula, con cui impegna la Giunta regionale a indagare le ragioni di questa inefficienza e a riferire in commissione.

Redazione