SOCCORSO ALPINO. IN LOMBARDIA CALANO GLI INCIDENTI E AUMENTA LA PREVENZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2019 – Nel 2018, in controtendenza con i dati

nazionali (da cui si evince il piu’ alto numero di missioni nella

storia del Soccorso alpino, 9.554), il Cnsas lombardo ha

registrato un lieve calo nel numero di eventi, ossia 1233

rispetto ai 1270 del 2017. In particolare, su 1273 persone

soccorse, 483 – ossia meno del 30% – sono risultate illese, 60

decedute e 15 disperse.

MAGGIOR NUMERO DI INTERVENTI DA ELIBASE AREU SONDRIO – In 909

casi, su 1233 interventi, sono stati utilizzati elicotteri per

il soccorso, provenienti per la maggior parte (870) dalle cinque

elibasi lombarde di Areu (Agenzia regionale per l’Emergenza

Urgenza) e per la restante parte da Esercito, Guardia di

Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione civile, altre regioni o

Paesi confinanti. Il piu’ alto numero di interventi e’ stato

effettuato dal 118 di Sondrio (301), seguito da quello di

Bergamo (214), di Como (172), di Brescia (124) e di Milano (18).

ESCURSIONISMO E SCI IN PISTA LE PRIME CAUSE – Le principali

cause degli incidenti in montagna o in altro ambiente impervio

(secondo i dati del Cnsas) sono le cadute (37%), i malori

(12,7%), ma anche la perdita di orientamento (7,8%). Mentre le

attivita’ praticate al momento dell’infortunio e della

conseguente richiesta di soccorso, sono in linea con le tendenze

nazionali, ossia per il 36,5% le chiamate riguardano

l’escursionismo, per il 12,4% lo sci alpino in pista, per il

5,9% l’alpinismo, per il 5,5% la mountain bike e per il 4,9% la

ricerca dei funghi.

L’eta’ delle persone soccorse in Lombardia in ambiente impervio e’

prevalentemente compresa tra i 40 e i 60 anni (28% circa), ma e’

ancora alto anche il numero dei non piu’ giovani soccorsi (28%).

TRA GLI SCIATORI PIU’ INFORTUNI TRA I GIOVANISSIMI – Anche dal

censimento annuale effettuato da Regione Lombardia (DG Sport e

Giovani) in collaborazione con le Comunita’ Montane e con i

gestori delle piste, si evidenzia una diminuzione media degli

infortuni del 9% nei diversi comprensori sciistici lombardi

nell’ultimo anno. La causa degli infortuni sciistici risulta

quasi sempre accidentale (79%), tranne nel caso di scontri con

altri sciatori (circa il 7%). La maggior parte degli infortuni

riguarda uomini (nel 58% dei casi) e avviene in piste di media

difficolta’ (‘rosse’ per il 65% dei casi), solo una minima parte

sulle facili (‘blu’, il 20%) e sulle piu’ difficili (‘nere’, il

15%). L’eta’ prevalente delle persone coinvolte in incidenti

sciistici sulle piste da sci lombarde va dagli 11 ai 20 anni.

‘SICURI IN MONTAGNA’, PER EVITARE INUTILI RISCHI – Proprio per

diffondere una maggiore cultura della sicurezza in montagna e

sensibilizzare il sempre maggiore numero di persone che la

frequentano ad evitare inutili rischi, Cnsas, insieme a Cai

(Club Alpino lombardo) e Guide Alpine, porta avanti da tempo un

progetto di sensibilizzazione e formazione ‘Sicuri in montagna’,

un laboratorio di proposte permanente per far apprezzare

l’ambiente montano senza correre inutili rischi.

REGIONE INVESTE A 360 GRADI SU PROMOZIONE DELLA SICUREZZA –

Regione Lombardia, in funzione della promozione della sicurezza

nella pratica sportiva outdoor e in particolare in ambito

montano, agisce unitamente alle Guide Alpine, grazie a una

convenzione triennale, sulla formazione dei professionisti e,

attraverso il progetto ‘Promo’, sulla diffusione dell’utilizzo

dei dispositivi di autosoccorso, a disposizione dei cittadini.

Inoltre, nell’ottica di una sempre piu’ responsabile e sicura

fruizione della montagna, dalla collaborazione tra la DG Sport e

Giovani e Aria spa, sta per essere realizzata una app mobile che

permettera’ agli utenti di ricevere in tempo reale informazioni

sulle valanghe e avvisi di criticita’ di protezione civile.