VERNATE, CONSEGNATO AL COMUNE UN GRANDE PLASTICO DELLA FUTURA RSA DI “SERENI ORIZZONTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2019 – Il gruppo “Sereni Orizzonti”, leader in Italia nel settore della costruzione e gestione di residenza sanitarie assistite per anziani, ha consegnato ieri al Comune di Vernate un grande plastico della RSA che ha appena iniziato a costruire nella zona al margine ovest del centro abitato della frazione di Coazzano. Come noto il progetto prevede la realizzazione di un edificio di tre livelli sopra terra e a forma di “S”, in grado di ospitare 90 anziani non autosufficienti. A ricevere il manufatto dalle mani del legale rappresentante Valentino Bortolussi e del project manager Andrea Marcato sono state il sindaco Carmela Manduca, il vicesindaco Maria Angela Moltini e l’assessore Maddalena Lissi.

«Si è trattato di una sorpresa molto gradita, anche perché questo plastico fa capire molto bene come sarà la struttura una volta terminata» commenta lo stesso sindaco Manduca. «Da domani lo collocheremo all’ingresso del Municipio ma prevediamo di esibirlo in occasione delle sagre organizzate di volta in volta nelle diverse frazioni, affinché tutti possano rendersi conto che avremo una RSA a basso impatto ambientale e con un aspetto gradevole. Questa operazione sarà anche un’occasione importante per la stessa frazione di Coazzano, dal momento che verranno riqualificate le aree adiacenti con la realizzazione di un parcheggio pubblico antistante la struttura, di un’area di verde pubblico attrezzato e di un marciapiede su via Colombo con pista ciclabile».

