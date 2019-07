110.000 euro il completamento dello studio di fattibilità della stazione Porta Est a Segrate

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2019 – E’ stato approvato dal Consiglio

regionale un emendamento all’assestamento di Bilancio per

cofinanziare con 110.000 euro il completamento dello studio di

fattibilita’ tecnico-economica della stazione Porta Est a Segrate

(MI).

OBIETTIVO REALIZZARE NUOVA STAZIONE DI PORTA – “Si tratta di

definire un progetto preliminare – ha spiegato l’assessore

regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ sostenibile

Claudia Maria Terzi – per la realizzazione di una stazione di

‘porta’ nell’area est di Milano, simile a quelle di Rogoredo o

di Rho Fiera per altre zone della metropoli, nella quale si

interfaccino servizi suburbani, treni a lunga percorrenza e ad

alta velocita’: in questo contesto rientra la necessita’ prevedere

un futuro collegamento della metropolitana M4 da Linate a

Segrate”. “In accordo con tutti gli Enti coinvolti – ha

confermato l’assessore Terzi -, intendiamo procedere in questa

direzione”.

Redazione